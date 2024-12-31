У Торецьку тривають міські бої, ворог намагається прорватися через Щербинівку, - ЗСУ

"Міські бої - це своєрідний тип боїв з дуже високою інтенсивністю. У Торецьку йдуть, як міські бої, так й спроба пробитися через Щербинівку. Нещодавно 3-тя штурмова відбила ворожу атаку в Леонідівці й знищила 9 БПМ противника", - розповів Трегубов.

За його словами, в Часовому Яру теж постійні міські бої.

"Росіяни намагаються постійно або прорватися й пробити українські позиції що стоять за каналом Сіверський Донець - Донбас, або пробитися на архітектурну домінанту міста - це вогнетривкий комбінат, але в останньому випадку в них жодного разу нічого успішного не було, тому що це фізично важко", - додав речник.