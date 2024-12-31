У Торецьку тривають міські бої, ворог намагається прорватися через Щербинівку, - ЗСУ

У Торецьку Донецької області тривають інтенсивні міські бої. Окупанти намагаються прорватися через село Щербинівка та захопити вогнетривкий комбінат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника ОСУВ "Хортиця" Віктора Трегубова в ефірі телемарафону.
"Міські бої - це своєрідний тип боїв з дуже високою інтенсивністю. У Торецьку йдуть, як міські бої, так й спроба пробитися через Щербинівку. Нещодавно 3-тя штурмова відбила ворожу атаку в Леонідівці й знищила 9 БПМ противника", - розповів Трегубов.
За його словами, в Часовому Яру теж постійні міські бої.
"Росіяни намагаються постійно або прорватися й пробити українські позиції що стоять за каналом Сіверський Донець - Донбас, або пробитися на архітектурну домінанту міста - це вогнетривкий комбінат, але в останньому випадку в них жодного разу нічого успішного не було, тому що це фізично важко", - додав речник.
На Торецькому напрямку ситуація залишається вкрай напруженою. Міські бої тривають, і лінія бойового зіткнення постійно змінюється.
Як зазначили у ЗСУ, у місті боротьба йде за кожен під'їзд та поверх.
Попри складність ситуації, Сили оборони України успішно знищують військову техніку РФ, включаючи танки та БМП, що використовувались ворогом для наступу. Але окупанти продовжують намагатися охопити місто.
Однак ЗСУ тримають свої оборонні позиції, завдаючи ворогу великих втрат.
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