У Торецьку просування РФ вже не такі, як були ще півтора-два місяці тому, - військовий

Просування російських окупантів у Торецьку Донецької області вже не такі, які можна було спостерігати ще півтора-два місяці тому.

Як розповів військовий, його підрозділ тримає смугу оборони на Горлівському напрямку, що трохи нижче Торецька, але має постійний зв'язок з побратимами, які беруть участь в обороні міста.

"Скажу вам що на Торецьку ситуація дуже важка. Ворог використовує всю наявну техніку, тактика малих груп зберігається. Це все підтримується їх FPV-дронами, їх артилерією, яка відпрацьовує постійно. Але, як ви можете спостерігати з DeepState, це вже ніяка там не супер нова оперативна інформація, є деякі ділянки, де в Торецьку, на жаль, ворогу вдається просунутися", - сказав Ієвлєв.

Водночас він зазначив, що жоден квадратний метр не дається росіянам легко.

"Кожен квадратний метр вони поливають своєю кров'ю, своєю технікою. Просто ворог використовує тактику випаленої землі. Ті ділянки, які вони захоплюють, перед тим як тут зайти, вони просто знищують там все вщент так, що нашим хлопцям не залишається за що там навіть триматися", - додав військовий.

Він наголосив, що не раціонально класти життя українських бійців там "просто за якусь величезну купу будівельного сміття".

"Тому повірте, дуже великою ціною даються ворогові ці просування. І давайте, скажемо також відверто, з точки зору динаміки та швидкості цих просувань, це вже не ті просування, які можна було спостерігати ще місяця півтора-два тому, коли дійсно ворогу вдавалося за добу до кілометра десь робити певні просування", - зазначив Ієвлєв.

За його словами, ситуація у Торецьку дуже важка, але на сьогодні там українські захисники "роблять все, що можливо, в рамках можливого і всіма наявними засобами".

"Дивіться, дійсно, в Торецьку, напевно, не залишилося жодної будівлі, яка б не була понівечена. Але, допоки є якісь приміщення, допоки є якісь цивільні будинки, наші хлопці тримають. Ціль не те щоб втримати територію, а ціль якомога більше нанести уражень ворогу", - наголосив боєць ЗСУ.

Він зазначив, що якщо українські війська відійдуть з Торецька, то ворог просто займе це місто й у нього будуть більш вигідні рубежі, звідки вести вогонь і наступати.

"Тому я б не забігав так вперед і сказав, що там Торецьк утриматися неможливо. Скоріше за все, станеться та сама історія, яка була з Соледаром, з Авдіївкою, але на це все ворогу потрібен час і ресурс. І я ж повертаюся до того, що кожен цей квадратний метр, ви навіть не уявляєте, якою кількістю їх особового складу і спаленої техніки він їм обертається", - додав військовий.

Він наголосив, що наступ росіян на Торецьк триває вже понад два місяці, однак місто на сьогодні не захоплене. Тому не можна казати, що втримати його неможливо.

"Хлопці роблять все можливе. І коли я кажу в рамках неможливого - це всіма наявними засобами. І підтримкою артилерії, і наші FPV-дрони відпрацьовують дуже круто і козаки роблять понад можливе своїх сил", - зазначив Ієвлєв.