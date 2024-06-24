В Торецке планируют провести принудительную эвакуацию, - ОВА
Власти планируют провести принудительную эвакуацию из города Торецк Донецкой области. Причиной является то, что российские войска находятся очень близко к городу и он постоянно под обстрелами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина в эфире телемарафона.
"Сейчас будет продолжаться эвакуация очень принудительным способом из города Торецк, потому что враг находится очень близко к городу", - сказал Филашкин.
По его словам, из других городов области, которые находятся близко к фронту, эвакуация продолжается.
"Очень большое количество людей, на примере города Торецка, выезжают в сутки. На позавчера там находилось около 6 тысяч человек, сейчас - 5,5 тысяч. С каждым днем люди из Торецка уезжают", - рассказал глава ОВА.
Ситуация в Торецке
Напомним, на днях Генштаб сообщал, что российские оккупанты активизировались в районе Торецкая Донецкой области. Враг наращивает наступательные темпы на участке Горловка - Торецк. Ситуация на этом направлении напряженная.
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