Росіяни продовжують активно наступати на трьох напрямках у Донецькій області, - Генштаб

З початку доби на фронті відбулося 108 бойових зіткнень. Ворог продовжує активно наступати на Торецькому, Покровському і Краматорському напрямках в Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє зведення Генштабу ЗСУ.

Ворожі обстріли

Впродовж доби противник завдав чотири ракетні удари, застосувавши чотири ракети, 36 авіаційних ударів, задіявши 43 КАБ, здійснив 558 ударів дронами-камікадзе та майже 3400 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку окупанти впродовж дня провели чотири атаки поблизу Тихого і Вовчанська. Підрозділи Сил оборони успішно відбили три штурмових дії противника, ще одне боєзіткнення триває.

За попередньою інформацією, з початку доби втрати ворога склали 90 окупантів загиблими та пораненими, знищено шість артилерійських систем, бойову машину піхоти, 34 БпЛА, три одиниці спеціальної техніки та автомобіль. Крім того, пошкоджено шість артилерійських систем, вісім одиниць автомобільної і три одиниці спеціальної техніки ворога.

На Куп’янському напрямку Силами оборони відбито три атаки противника в районі Петропавлівки, Берестового та Стельмахівки, ще одне боєзіткнення триває, ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку ворог намагався просунутися у напрямку населених пунктів Макіївка, Терни, Невське і в Серебрянському лісі, на даний час точиться бій поблизу Тернів.

На Сіверському напрямку впродовж дня наші захисники відбивали десять штурмових дій ворога в районах Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського, Переїзного та Виїмки. Досі в одній локації триває боєзіткнення.

На Краматорському напрямку мали місце 11 бойових зіткнень. Активність окупанти проявляли в районі Часового Яру та Іванівського, шість спроб противника потіснити нас з позицій виявились марними, триває п’ять атак. Ситуація контрольована.

На Торецькому напрямку росіяни 23 рази намагалися вклинитися в нашу оборону. Протягом дня окупанти атакували позиції українських оборонців поблизу населених пунктів Північне, Торецьк та Нью-Йорк. 15 штурмів відбито, вісім атак тривають досі.

На Покровському напрямку з початку доби в районах Пантелеймонівки, Новоолександрівки, Воздвиженки, Іванівки, Желанного, Новоселівки Першої та Яснобродівки відбито 24 наступальних та штурмових дії ворога. Ще сім боєзіткнень триває. Наші війська вживають заходів з утримання визначених рубежів.

Втрати ворога, відомі на даний час, складають понад 150 ліквідованих та поранених окупантів, також українські військовослужбовці знищили дві артилерійські системи, дві ББМ, три БпЛА, дві одиниці автомобільної та три - спеціальної техніки. Окрім того, дві ББМ, два автомобіля та три ворожі артсистеми були пошкоджені.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується п’ять бойових зіткнень. Загарбники зберігають активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка та Костянтинівка. Підрозділи Сил оборони на даний час відбивають дві атаки окупантів, три атаки вже завершилися без успіху для противника.

На Времівському напрямку відбулося два боєзіткнення в напрямку Водяного та Роздольного. Всі ворожі штурми захлинулися.

На Оріхівському напрямку наші війська відбили одну атаку противника в напрямку Роботиного, противник успіху не мав.

На Придніпровському напрямку підрозділи наших військ успішно відбили п’ять атак противника на наші позиції.