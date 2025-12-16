На Торецькому напрямку дрони "Фенікса" розбили вщент БТР і РСЗВ росіян

Підрозділ дронів "Фенікс" на Торецькому напрямку знищив БТР, РСЗВ та роботизований комплекс ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал підрозділу "Фенікс".

Так, на Торецькому напрямку Донецької області прикордонники підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" завдали чергового результативного удару по силах російських окупантів.

Як зазначають у підрозділі, оператори БПЛА системно працюють над порушенням логістики ворога на Донеччині. Під час останньої бойової операції українські захисники знищили бронетранспортер БТР-70, реактивну систему залпового вогню "Тип-63", наземний роботизований комплекс та артилерійську гармату ворога.

У підрозділі підкреслюють, що точність ударів, глибина розвідки та швидкість прийняття рішень роблять безпілотники одним із ключових інструментів стримування противника та завдання йому суттєвих втрат на Торецькому напрямку.