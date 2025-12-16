ua en ru
На Торецькому напрямку дрони "Фенікса" розбили вщент БТР і РСЗВ росіян

Україна, Вівторок 16 грудня 2025 22:00
На Торецькому напрямку дрони "Фенікса" розбили вщент БТР і РСЗВ росіян Ілюстративне фото: ЗСУ використовує дрони (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Підрозділ дронів "Фенікс" на Торецькому напрямку знищив БТР, РСЗВ та роботизований комплекс ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал підрозділу "Фенікс".

Так, на Торецькому напрямку Донецької області прикордонники підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" завдали чергового результативного удару по силах російських окупантів.

Як зазначають у підрозділі, оператори БПЛА системно працюють над порушенням логістики ворога на Донеччині. Під час останньої бойової операції українські захисники знищили бронетранспортер БТР-70, реактивну систему залпового вогню "Тип-63", наземний роботизований комплекс та артилерійську гармату ворога.

У підрозділі підкреслюють, що точність ударів, глибина розвідки та швидкість прийняття рішень роблять безпілотники одним із ключових інструментів стримування противника та завдання йому суттєвих втрат на Торецькому напрямку.

Ситуація на Торецькому напрямку

Українські сили продовжують тримати оборону та завдавати високоточних ударів по техніці і засобах противника на Торецькому напрямку.

При цьому хоча активність бойових дій зберігається, але за даними Генерального штабу ЗСУ та звітами спостерігачів, на фронті загалом нині найінтенсивніші бої спостерігаються на інших напрямках, зокрема Покровському і Курахівському. Ворожі атаки там фіксуються частіше, ніж саме на Торецькому напрямку.

Загалом протягом минулої доби, 15 грудня, на фронті було зафіксовано 151 бойове зіткнення. Крім цього, було залучено для ураження 5471 дронів-камікадзе та здійснено 4103 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, з яких 88 - із реактивних систем залпового вогню.

