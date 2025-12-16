ua en ru
На Торецком направлении дроны "Феникса" разбили вдребезги БТР и РСЗО россиян

Украина, Вторник 16 декабря 2025 22:00
UA EN RU
На Торецком направлении дроны "Феникса" разбили вдребезги БТР и РСЗО россиян Иллюстративное фото: ВСУ использует дроны (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Подразделение дронов "Феникс" на Торецком направлении уничтожило БТР, РСЗО и роботизированный комплекс врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал подразделения "Феникс".

Так, на Торецком направлении Донецкой области пограничники подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс" нанесли очередной результативный удар по силам российских оккупантов.

Как отмечают в подразделении, операторы БПЛА системно работают над нарушением логистики врага в Донецкой области. Во время последней боевой операции украинские защитники уничтожили бронетранспортер БТР-70, реактивную систему залпового огня "Тип-63", наземный роботизированный комплекс и артиллерийскую пушку врага.

В подразделении подчеркивают, что точность ударов, глубина разведки и скорость принятия решений делают беспилотники одним из ключевых инструментов сдерживания противника и нанесения ему существенных потерь на Торецком направлении.

Ситуация на Торецком направлении

Украинские силы продолжают держать оборону и наносить высокоточные удары по технике и средствам противника на Торецком направлении.

При этом хотя активность боевых действий сохраняется, но по данным Генерального штаба ВСУ и отчетам наблюдателей, на фронте в целом сейчас интенсивные бои наблюдаются на других направлениях, в частности Покровском и Кураховском. Вражеские атаки там фиксируются чаще, чем именно на Торецком направлении.

Всего за прошедшие сутки, 15 декабря, на фронте было зафиксировано 151 боестолкновение. Кроме этого, было привлечено для поражения 5471 дронов-камикадзе и осуществлено 4103 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 88 - из реактивных систем залпового огня.

