UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Торецке под землей застряли более 100 шахтеров

Фото: В Торецке под землей застряли более 100 шахтеров (УНИАН)
Автор: Валерия Полищук

В Торецке под землей застряли 115 шахтеров. Поскольку в ходе боевых действий была перебита линия электропередачи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram.

По его данным, из-за того что во время боевых действий Бахмутский и Краматорский районы остались без электричества, на поверхность не могут подняться 112 человек на шахте "Центральная" и еще трое на шахте "Торецкая".

По словам Кириленко, обесточена Центральная электроподстанция НЭК "Укрэнерго" в районе Торецка и из-за этого без электроснабжения остались населенные пункты Бахмутского и Краматорского районов.

Он также добавил, что восстановительные работы уже начались и необходимо ликвидировать обрывы проводов в двух десятках мест.

Напомним, Краматорск и соседние города остались без электроэнергии из-за боевых действий.

Накануне бойцы ВСУ отбили семь атак российских войск в районе Донецкой и Луганской областей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая областьТорецкШахтер