В Торецке под землей застряли более 100 шахтеров

В Торецке под землей застряли 115 шахтеров. Поскольку в ходе боевых действий была перебита линия электропередачи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram.
По его данным, из-за того что во время боевых действий Бахмутский и Краматорский районы остались без электричества, на поверхность не могут подняться 112 человек на шахте "Центральная" и еще трое на шахте "Торецкая".
По словам Кириленко, обесточена Центральная электроподстанция НЭК "Укрэнерго" в районе Торецка и из-за этого без электроснабжения остались населенные пункты Бахмутского и Краматорского районов.
Он также добавил, что восстановительные работы уже начались и необходимо ликвидировать обрывы проводов в двух десятках мест.
Напомним, Краматорск и соседние города остались без электроэнергии из-за боевых действий.
Накануне бойцы ВСУ отбили семь атак российских войск в районе Донецкой и Луганской областей.
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