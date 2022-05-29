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У Торецьку під землею застрягли понад 100 шахтарів

Фото: у Торецьку під землею застрягли понад 100 шахтарів (УНІАН)
Автор: Валерія Поліщук

У Торецьку під землею застрягли 115 шахтарів. Оскільки в ході бойових дій була перебита лінія електропередачі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.

За його даними, через те що під час бойових дій Бахмутський і Краматорський райони залишилися без електрики, на поверхню не можуть піднятися 112 осіб на шахті "Центральна" і ще троє на шахті "Торецька".

За словами Кириленка, знеструмлена Центральна електропідстанція НЕК "Укренерго" в районі Торецька і через це без електропостачання залишилися населені пункти Бахмутського і Краматорського районів.

Він також додав, що відновлювальні роботи вже почалися і необхідно ліквідувати обриви проводів у двох десятках місць.

Нагадаємо, Краматорськ і сусідні міста залишилися без електроенергії через бойові дії.

Напередодні бійці ЗСУ відбили сім атак російських військ в районі Донецької та Луганської областей.

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