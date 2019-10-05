​В Днепре под общежитием произошел обвал почвы, всех студентов выселили

Фото: место происшествия (most-dnepr.info)

Отселить пришлось около 200 человек

В Днепре под зданием общежития № 2 НТУ "Днепровская политехника" просела почва, из-за чего из здания выселили всех жителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "МОСТ-ДНЕПР".

Отмечается, что под общежитием университета образовался провал 3х2 метра, глубиной 1,2 метра. На первом этаже здания расположена аптека, на стенах которой образовались трещины.

Руководством университета принято решение об выселении жителей общежития. Всего около 200 человек переселили в общежитие №1 Днепровского политехнического университета.

Сообщается, что спасатели проводят работы по засыпке провала. Привлечено 12 человек и 3 единицы техники ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Фото: место происшествия (most-dnepr.info)

Мэр города Борис Филатов сообщил, что 6 октября центральный проспект Днепра будет перекрыт, и призвал "не лезть в перекрытый квадрат", поскольку здание может обвалится в любой момент.

"Причину проседания выясняет специальная комиссия. В принципе, причина теоретически понятна: критическая изношенность всей инфраструктуры в стране, её несоответствие кардинально изменившимся погодным условиям", - написал Филатов в своем Facebook.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что обвал в четырехэтажном доме в Дрогобыче произошел 28 августа в 2:46 ночи. В результате произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. В результате обвала погибли 8 человек.

Ранее сообщалось, что в Житомире рекламный баннер обрушился на детей. Пострадали 4 ребенка.