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У Торецку загорілася шахта, понад 200 гірників евакуювали

Новини » Надзвичайні події    07.10.2019 - 10:17
У Торецку загорілася шахта, понад 200 гірників евакуювали
Ілюстративне фото (Pixabey)

Жертв та постраждалих немає

У місті Торецк (Донецька область) виникла пожежа на шахті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Повідомляється, що інцидент стався 6 жовтня, близько 7 години ранку на шахті "Центральна" Державного підприємства "Торецьквугілля" на горизонті 1 тис. 26 м.

Наголошується, що на поверхню виведені 212 гірників. Робота шахти тимчасово призупинена. Жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 3 відділення Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міністерства енергетики та захисту довкілля України.

Нагадаємо, у Дніпрі 5 вересня під будівлею гуртожитку № 2 НТУ "Дніпровська політехніка" просів грунт, через що з будівлі виселили всіх жителів.

Також РБК-Україна повідомляло, що 14 червня поблизу міста Торецк Донецької області сталася аварія, яка призвела до загибелі 1 людини.

На шахті "Центральна" ДП "Торецьквугілля" на ділянці № 42 стався раптовий викид вугільно-газової суміші з обвалом породи. На аварійній ділянці знаходилося 2 гірники, один врятувався самостійно. Пізніше рятувальники знайшли тіло другого гірника.

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Новини України пожежаДонецкая областьШахтаДСНС
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