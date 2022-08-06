В Торецке за сутки полицейские поймали более 10 корректировщиков

В Торецке, который вблизи линии фронта, полицейские за сутки смогли обнаружить большое количество коллаборантов и корректировщиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя начальника департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого.
За сутки в Торецке представителями полиции, было выявлено 12 коллаборантов и корректировщиков. Правоохранители в телефонах задержанных, обнаружили переписку с иностранными абонентами, а в социальных сетях подписки на вражеские группы в поддержку страны-агрессора.
"А также, фото и видео техники ВСУ, скриншоты меток на Google-картах. Да еще и немало зарабатывали на этом - нашли переводы средств из России", - заявил Белошицкий.
В дальнейшем задержанных передали в соответствующие службы.
Напомним, что ранее СБУ задержала помощника народного депутата по подозрению в коллаборационизме. В случае захвата Черкасской области, он планировал стать ее гауляйтером.
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