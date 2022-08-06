У Торецьку за добу поліцейські упіймали понад 10 коригувальників

За добу у Торецьку представниками поліції, було виявлено 12 колаборантів та коригувальників. Правоохоронці у телефонах затриманих, виявили листування з іноземними абонентами, а у соціальних мережах підписки на ворожі групи на підтримку країни-агресора.

"А також, фото та відео техніки ЗСУ, скриншоти міток на Google-картах. Та ще й чимало заробляли на цьому - знайшли перекази коштів з Росії", - заявив Білошицький.

Надалі затриманих передали до відповідних служб.