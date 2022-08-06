У Торецьку за добу поліцейські упіймали понад 10 коригувальників

У Торецьку, який поблизу лінії фронту, поліцейські за добу змогли виявити велику кількість колаборантів та коригувальників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника начальника департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.
За добу у Торецьку представниками поліції, було виявлено 12 колаборантів та коригувальників. Правоохоронці у телефонах затриманих, виявили листування з іноземними абонентами, а у соціальних мережах підписки на ворожі групи на підтримку країни-агресора.
"А також, фото та відео техніки ЗСУ, скриншоти міток на Google-картах. Та ще й чимало заробляли на цьому - знайшли перекази коштів з Росії", - заявив Білошицький.
Надалі затриманих передали до відповідних служб.
Нагадаємо, що раніше СБУ затримала помічника народного депутата за підозрою у колабораціонізмі. У разі захоплення Черкаської області, він планував стати її гауляйтером.
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