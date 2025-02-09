Торецьк під контролем ЗСУ. Стало відомо, навіщо росіяни брешуть про "захоплення" міста

"Їм просто треба було "прибити" інформаційну повістку власних втрат у Курській області. І вони почали розповідати власному населенню про якийсь там контроль…" - сказав спікер ОСУВ "Хортиця".

Він підкреслив, що, звісно, в Торецьку йдуть міські бої, і вони там важкі, але вони там йдуть і важкі вже який місяць.

"І про жодний контроль росіян над містом мова не йде", - констатував Трегубов.

Яка ситуація у Торецьку

Основна задача ворога на сьогоднішній день - захопити сильні обороні позиції, які у ЗСУ знаходяться місті - напрямки шахт "Центральна" та "Торецька".

"Як діє ворог? Він накопичує сили у східній частині Торецька, в районі виправної колонії, а далі вже рухається центральною частиною, в районі бібліотеки і вже потім проводить штурмові дії в напрямку 1,5 км досяжності", - розповів Запорожець.

Таку ж тактику окупанти застосовують при штурмах позицій Сил оборони в районі Забалки.

Крім того, останнім часом, за його словами, "аж занабто" активізувалась тактична авіація РФ.

"Результат такої активізації вчора був на Торецькому напрямку (мова йде про збиття російського Су-25, - ред)", - додав речник ОТУ "Луганськ".