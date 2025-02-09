Торецк под контролем ВСУ. Стало известно, зачем россияне врут о "захвате" города

"Им просто надо было "прибить" информационную повестку собственных потерь в Курской области. И они начали рассказывать собственному населению о каком-то там контроле..." - сказал спикер ОСГВ "Хортица".

Он подчеркнул, что, конечно, в Торецке идут городские бои, и они там тяжелые, но они там идут и тяжелые уже который месяц.

"И ни о каком контроле россиян над городом речь не идет", - констатировал Трегубов.

Какова ситуация в Торецке

Основная задача врага на сегодняшний день - захватить сильные оборонительные позиции, которые у ВСУ находятся в городе - направления шахт "Центральная" и "Торецкая".

"Как действует враг, он накапливает силы в восточной части Торецка, в районе исправительной колонии, а дальше уже движется по центральной части, в районе библиотеки и уже потом проводит штурмовые действия в направлении 1,5 км досягаемости", - рассказал Запорожец.

Такую же тактику оккупанты применяют при штурмах позиций Сил обороны в районе Забалки.

Кроме того, в последнее время, по его словам, "уж больно" активизировалась тактическая авиация РФ.

"Результат такой активизации вчера был на Торецком направлении (речь идет о сбитии российского Су-25, - ред)", - добавил спикер ОТУ "Луганск".