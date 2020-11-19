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Торецк остался без воды из-за аварии на водопроводе

Автор: Андрей Козловский

В Донецкой области произошла авария водопровода в районе фильтровальной станции №2 в Горловке, которую контролируют боевики. Сейчас приостановили подачу воды в прифронтовой город Торецк.

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Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия "Вода Донбасса".

Как сообщается, подачу воды через водовод "Горловка-Торецк" приостановили для устранения порыва.

Отметим, Торецк - город районного значения в Донецкой области. Административно он подчиняется Бахмутскому горсовету. Население города составляет 32 027 жителей.

Напомним, ранее из-за повреждения водопровода "Горловка-Торецк" без централизованного водоснабжения остались жители двух городов и трех сел городского типа.

Кроме того, в Черновцах произошла авария на водопроводе на проспекте Независимости, в результате чего без водоснабжения на два дня остались десятки улиц города.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве из-за ремонтных работ без воды осталась часть города.

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