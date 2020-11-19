Торецьк залишився без води через аварію на водопроводі

У Донецькій області сталася аварія водопроводу в районі фільтрувальної станції №2 в Горлівці, яку контролюють бойовики. Наразі призупинили подачу води в прифронтове місто Торецьк.

Про це повідомляє прес-служба комунального підприємства "Вода Донбасу".

Як повідомляється, подачу води через водовід "Горлівка-Торецьк" призупинили для усунення пориву.

Зазначимо, Торецьк - це місто районного значення в Донецькій області. Адміністративно воно підпорядковується Бахмутській міськраді. Населення міста становить 32 027 жителів.

Нагадаємо, раніше через пошкодження водопроводу "Горлівка-Торецьк" без централізованого водопостачання залишились жителі двох міст та трьох сіл міського типу.

Крім того, у Чернівцях сталася аварія на водогоні на проспекті Незалежності, в результаті чого без водопостачання на два дні залишилися десятки вулиць міста.

Також РБК-Україна писало, що у Києві через ремонтні роботи без води залишилася частина міста.