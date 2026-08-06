Топпосадовцю Повітряних сил вручили нову підозру у справі про розтрату понад 1 млрд гривень

Що встановило слідство

Йдеться про тодішнього командувача логістики Командування Повітряних Сил ЗСУ, якому в лютому вже повідомляли про підозру у справі про розкрадання бюджетних коштів, виділених на будівництво оборонних споруд для авіації.

Генпрокурор не називає ім'я підозрюваного, але, за даними джерел РБК-Україна, йдеться про полковника Андрія Українця.

Тепер слідство встановило нові обставини. Сьогодні йому повідомили про нову підозру - в незаконному збагаченні.

За даними слідства, упродовж 2020-2025 років військовослужбовець набув майна, вартість якого щонайменше на 20 мільйонів гривень перевищує його законні доходи.

Квартири, будинки та автомобілі на родичів

За версією слідства, через близьких осіб було оформлено:

шість квартир у Києві, Вінниці та Житомирі;

три житлові будинки на Житомирщині;

апартаменти в Буковелі;

шість земельних ділянок;

чотири автомобілі, серед яких Audi Q7 та Audi Q5;

гаражі та інші нежитлові приміщення.

Майно оформили на батьків, сина, співмешканку та кума підозрюваного. Попри це, фактичним власником і розпорядником, за даними слідства, залишався сам підполковник.

Законних джерел доходів, які могли б пояснити придбання таких активів, слідство не встановило.

Що загрожує підозрюваному

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора йому повідомили про підозру за статтею 368-5 Кримінального кодексу України.

Також йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави понад 21 мільйон гривень.

"Оборонна сфера - це не місце для особистого збагачення. Особливо під час війни", - заявив генеральний прокурор Руслан Кравченко.