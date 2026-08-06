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Топ-чиновнику Воздушных сил вручили новое подозрение по делу о растрате более 1 млрд гривен

09:55 06.08.2026 Чт
2 мин
Следствие выяснило новые детали
aimg Елена Чупровская aimg Юлия Акимова
Фото: задержание топ-чиновника на коррупции (t.me/SBUkr)

Офицеру, которому в феврале уже сообщали о подозрении по делу о хищении бюджетных средств, теперь выдвинули новое обвинение - в незаконном обогащении на десятки миллионов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального прокурора Руслана Кравченко и источники издания.

Что установило следствие

Речь идет о тогдашнем командующем логистике Командования Воздушных Сил ВСУ, которому в феврале уже сообщали о подозрении в деле о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений для авиации.

Генпрокурор не называет имя подозреваемого, но, по данным источников РБК-Украина, речь идет о полковнике Андрее Украинце.

Теперь следствие установило новые обстоятельства. Сегодня ему сообщили о новом подозрении - в незаконном обогащении.

По данным следствия, в течение 2020-2025 годов военнослужащий приобрел имущество, стоимость которого минимум на 20 миллионов гривен превышает его законные доходы.

Квартиры, дома и автомобили на родственников

По версии следствия, через близких были оформлены:

  • шесть квартир в Киеве, Виннице и Житомире;
  • три жилых дома на Житомирщине;
  • апартаменты в Буковеле;
  • шесть земельных участков;
  • четыре автомобиля, среди которых Audi Q7 и Audi Q5;
  • гаражи и другие нежилые помещения.

Имущество оформили на родителей, сына, сожительницу и кума подозреваемого. Несмотря на это фактическим владельцем и распорядителем, по данным следствия, оставался сам подполковник.

Законные источники доходов, которые могли бы объяснить приобретение таких активов, следствие не установило.

Что угрожает подозреваемому

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора ему сообщили о подозрении по статье 368-5 Уголовного кодекса Украины.

Также ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога более 21 миллиона гривен.

"Оборонительная сфера - это не место для личного обогащения. Особенно во время войны", - заявил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Напомним, по данным РБК-Украина, 25 февраля следствие задержало на взятке командующего логистикой Воздушных Сил полковника Андрея Украинца и начальника Управления СБУ в Житомирской области полковника Владимира Компаниченко.

Чиновники пытались получить 320 тысяч долларов за сокрытие растраты 1,4 миллиарда гривен, выделенных на строительство укрытий для авиации.

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