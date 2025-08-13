Топовий щур: Малюк розповів деталі викриття Козюри з Антитерористичного центру СБУ

Голова Служби безпеки України Василь Малюк оприлюднив подробиці гучного затримання співробітника Антитерористичного центру СБУ Дмитра Козюри, якого підозрюють у державній зраді та роботі на російські спецслужби.

Як повідомляє РБК-Україна , про це глава СБУ Василь Малюк розповів в інтерв'ю в ефірі телемарафону.

За словами Малюка, підозрюваний визнав свою провину та розповів слідчим про методи зв’язку з ворогом.

"Він видав усі способи зв’язку, явки, паролі, підходи, точки і контакти", - повідомив очільник СБУ.

Як зазначив Малюк, затримання стало результатом тривалої спецоперації, у межах якої підозрюваного контролювали цілодобово протягом кількох місяців. Силовики використали тактику контрольованої передачі дезінформації, аби виявити канали витоку.

"Ми контрольовано давали йому інформацію, яку він передавав на ту сторону. І у ФСБ, там, в долоні вони плескали, і думали, що вони здобули якісь топові дані. Насправді ми їх вводили в оману. Але на певному етапі вже все дійшло до свого логічного завершення - було прийнято рішення реалізовуватися", - пояснив він.

Очільник СБУ додав, що зафіксовано понад 14 епізодів передачі дезінформації, яку надалі використовував противник. Саме це дозволило встановити повну картину співпраці зрадника з російською стороною.

Наразі Козюра співпрацює зі слідством. Малюк не виключає, що в майбутньому його можна буде використати в обміні на українських військовополонених.

"Є шанс, що його можна буде обміняти на українських полонених, якщо він і надалі працюватиме з нами", - наголосив голова СБУ.