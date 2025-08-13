Топовая крыса: Малюк рассказал детали разоблачения Козюры из Антитеррористического центра СБУ
Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк обнародовал подробности громкого задержания сотрудника Антитеррористического центра СБУ Дмитрия Козюры, которого подозревают в государственной измене и работе на российские спецслужбы.
Как сообщает РБК-Украина, об этом глава СБУ Василий Малюк рассказал в интервью в эфире телемарафона.
По словам Малюка, подозреваемый признал свою вину и рассказал следователям о методах связи с врагом.
"Он выдал все способы связи, явки, пароли, подходы, точки и контакты", - сообщил глава СБУ.
Как отметил Малюк, задержание стало результатом длительной спецоперации, в рамках которой подозреваемого контролировали круглосуточно в течение нескольких месяцев. Силовики использовали тактику контролируемой передачи дезинформации, чтобы выявить каналы утечки.
"Мы контролируемо давали ему информацию, которую он передавал на ту сторону. И в ФСБ, там, в ладоши они хлопали, и думали, что они получили какие-то топовые данные. На самом деле мы их вводили в заблуждение. Но на определенном этапе уже все дошло до своего логического завершения - было принято решение реализовываться", - пояснил он.
Глава СБУ добавил, что зафиксировано более 14 эпизодов передачи дезинформации, которую в дальнейшем использовал противник. Именно это позволило установить полную картину сотрудничества предателя с российской стороной.
Сейчас Козюра сотрудничает со следствием. Малюк не исключает, что в будущем его можно будет использовать в обмене на украинских военнопленных.
"Есть шанс, что его можно будет обменять на украинских пленных, если он и в дальнейшем будет работать с нами", - подчеркнул глава СБУ.
Дело Козюры
В начале февраля этого года СБУ сообщила о разоблачении "крысы" в своих рядах. Предателем оказался руководитель штаба Антитеррористического центра при СБУ полковник Дмитрий Козюра.
Его задержал лично председатель СБУ Василий Малюк. Фигуранта подозревают в сотрудничестве с Россией. Как отмечала СБУ, чиновник был завербован еще с 2018 года.