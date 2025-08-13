ua en ru
Ср, 13 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Топовая крыса: Малюк рассказал детали разоблачения Козюры из Антитеррористического центра СБУ

Среда 13 августа 2025 01:33
UA EN RU
Топовая крыса: Малюк рассказал детали разоблачения Козюры из Антитеррористического центра СБУ Фото: глава СБУ Василий Малюк (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталья Кава

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк обнародовал подробности громкого задержания сотрудника Антитеррористического центра СБУ Дмитрия Козюры, которого подозревают в государственной измене и работе на российские спецслужбы.

Как сообщает РБК-Украина, об этом глава СБУ Василий Малюк рассказал в интервью в эфире телемарафона.

По словам Малюка, подозреваемый признал свою вину и рассказал следователям о методах связи с врагом.

"Он выдал все способы связи, явки, пароли, подходы, точки и контакты", - сообщил глава СБУ.

Как отметил Малюк, задержание стало результатом длительной спецоперации, в рамках которой подозреваемого контролировали круглосуточно в течение нескольких месяцев. Силовики использовали тактику контролируемой передачи дезинформации, чтобы выявить каналы утечки.

"Мы контролируемо давали ему информацию, которую он передавал на ту сторону. И в ФСБ, там, в ладоши они хлопали, и думали, что они получили какие-то топовые данные. На самом деле мы их вводили в заблуждение. Но на определенном этапе уже все дошло до своего логического завершения - было принято решение реализовываться", - пояснил он.

Глава СБУ добавил, что зафиксировано более 14 эпизодов передачи дезинформации, которую в дальнейшем использовал противник. Именно это позволило установить полную картину сотрудничества предателя с российской стороной.

Сейчас Козюра сотрудничает со следствием. Малюк не исключает, что в будущем его можно будет использовать в обмене на украинских военнопленных.

"Есть шанс, что его можно будет обменять на украинских пленных, если он и в дальнейшем будет работать с нами", - подчеркнул глава СБУ.

Дело Козюры

В начале февраля этого года СБУ сообщила о разоблачении "крысы" в своих рядах. Предателем оказался руководитель штаба Антитеррористического центра при СБУ полковник Дмитрий Козюра.

Его задержал лично председатель СБУ Василий Малюк. Фигуранта подозревают в сотрудничестве с Россией. Как отмечала СБУ, чиновник был завербован еще с 2018 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины
Новости
Зеленский назвал потери ВСУ за сутки: у россиян больше
Зеленский назвал потери ВСУ за сутки: у россиян больше
Аналитика
Китайский фактор. Почему Пекин спасает экономику России и что с этим будут делать США и Европа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Китайский фактор. Почему Пекин спасает экономику России и что с этим будут делать США и Европа