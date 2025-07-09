Топ-менеджер і наступник Тіма Кука залишає Apple після 27 років роботи: що відомо

Відхід 62-річного Вільямса означає, що в разі зміни керівництва крісло глави Apple, найімовірніше, займе хтось інший. Серед потенційних кандидатів аналітики називають:

Джона Тернуса, главу апаратної інженерії Apple

Крейга Федерігі, віце-президента з розробки ПЗ

Едді Кью, главу сервісного напрямку.

Хто прийде на зміну

Місце Вільямса займе старший віце-президент Apple з операцій Сабіх Хан. Він працює в компанії вже 30 років, а з 2019 року відповідає за ланцюжки поставок, закупівлі та логістику.

Сабіх Хан (аото: Apple)

Інші підрозділи, за які раніше відповідав Вільямс, зокрема команди дизайну, Apple Watch і напрямки здоров'я, тимчасово переходять під керівництво самого Тіма Кука.

"Ми з Джеффом працюємо разом стільки, скільки я себе пам'ятаю. Apple не стала б тим, чим вона є сьогодні, без його внеску", - прокоментував Тім Кук.

"Він вибудував один із найповажніших у світі ланцюжків постачань, керував запуском Apple Watch, розробкою стратегії у сфері здоров'я та дизайну з видатною відданістю справі", - наголосив Тім Кук.

Внесок Джеффа Вільямса в Apple

Вільямс зіграв ключову роль у налагодженні виробничої бази Apple - від контрактів з TSMC, виробником чипів, до співпраці з Corning, яка створює захисне скло для iPhone.

Саме Вільямс допоміг у рекордні терміни перейти від пластикового екрана першого iPhone до скляного. Після того як Стів Джобс подряпав прототип ключами в кишені, він наполіг на заміні матеріалу.

Хоча у 2007 році жоден вид загартованого скла не витримував падінь, Вільямс разом із CEO Corning створили Gorilla Glass, яке стало галузевим стандартом.

Після смерті Джобса саме Вільямс координував перший продуктовий цикл Apple. У результаті в 2014 році вийшли перші Apple Watch - продукт, який став основою швидкозростаючого напряму переносних пристроїв, що приніс Apple 37 млрд доларів виручки тільки за минулий рік.

У 2019 році, після звільнення Джоні Айва, Вільямс узяв під своє керівництво і команду дизайнерів Apple. Колеги описували його як прагматичного, чесного і врівноваженого керівника. Як і Тім Кук, він закінчив бізнес-школу Duke і до приходу в Apple працював в IBM.

Тім Кук і Джефф Вільямс (фото: MacRumors)

Чому Джефф Вільямс вирішив піти

За даними джерел, близьких до компанії, звільнення Вільямса не стало несподіванкою. Він багато років працював з високим навантаженням, а останнім часом курирував складний процес перенесення частини виробничої бази з Китаю до Індії.

Також він брав активну участь у переговорах за часів президентства Дональда Трампа, коли Apple стикалася з тиском через необхідність виробляти більше пристроїв у США.