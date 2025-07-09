Топ-менеджер и преемник Тима Кука покидает Apple после 27 лет работы: что известно

Уход 62-летнего Уильямса означает, что в случае смены руководства кресло главы Apple, скорее всего, займет кто-то другой. Среди потенциальных кандидатов аналитики называют:

Джона Тернуса, главу аппаратной инженерии Apple

Крейга Федериги, вице-президента по разработке ПО

Эдди Кью, главу сервисного направления.

Кто придет на смену

Место Уильямса займет старший вице-президент Apple по операциям Сабих Хан. Он работает в компании уже 30 лет, а с 2019 года отвечает за цепочки поставок, закупки и логистику.

Сабих Хан (aото: Apple)

Другие подразделения, за которые ранее отвечал Уильямс, в том числе команды дизайна, Apple Watch и направления здоровья, временно переходят под руководство самого Тима Кука.

"Мы с Джеффом работаем вместе столько, сколько я себя помню. Apple не стала бы тем, чем она является сегодня, без его вклада", - прокомментировал Тим Кук.

"Он выстроил одну из самых уважаемых в мире цепочек поставок, руководил запуском Apple Watch, разработкой стратегии в сфере здоровья и дизайна с выдающейся преданностью делу", - подчеркнул Тим Кук.

Вклад Джеффа Уильямса в Apple

Уильямс сыграл ключевую роль в налаживании производственной базы Apple - от контрактов с TSMC, производителем чипов, до сотрудничества с Corning, которая создает защитное стекло для iPhone.

Именно Уильямс помог в рекордные сроки перейти от пластикового экрана первого iPhone к стеклянному. После того как Стив Джобс поцарапал прототип ключами в кармане, он настоял на замене материала.

Хотя в 2007 году ни один вид закаленного стекла не выдерживал падений, Уильямс вместе с CEO Corning создали Gorilla Glass, которое стало отраслевым стандартом.

После смерти Джобса именно Уильямс координировал первый продуктовый цикл Apple. В результате в 2014 году вышли первые Apple Watch - продукт, который стал основой быстрорастущего направления носимых устройств, принесшего Apple 37 млрд долларов выручки только за прошлый год.

В 2019 году, после ухода Джони Айва, Уильямс взял под свое руководство и команду дизайнеров Apple. Коллеги описывали его как прагматичного, честного и уравновешенного руководителя. Как и Тим Кук, он окончил бизнес-школу Duke и до прихода в Apple работал в IBM.

Тим Кук и Джефф Уильямс (фото: MacRumors)

Почему Джефф Уильямс решил уйти

По данным источников, близких к компании, уход Уильямса не стал неожиданностью. Он много лет работал с высокой нагрузкой, а в последнее время курировал сложный процесс переноса части производственной базы из Китая в Индию.

Также он активно участвовал в переговорах во времена президентства Дональда Трампа, когда Apple сталкивалась с давлением из-за необходимости производить больше устройств в США.