Microsoft звільнила сотні співробітників: Bloomberg дізналося причину

Учора корпорація Microsoft звільнила ще сотні людей лише через кілька тижнів після найбільшого скорочення за останні роки. Компанія скорочує витрати попри те, що вкладає мільярди в ШІ (штучний інтелект).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За даними повідомлення штату Вашингтон, з яким ознайомилися агентство, у понеділок понад 300 співробітників були повідомлені про скорочення своїх посад.

Представник Microsoft заявив, що останнє скорочення чисельності персоналу є доповненням до 6 тисяч скорочень робочих місць, оголошених минулого місяця.

"Ми продовжуємо впроваджувати організаційні зміни, необхідні для найкращого позиціонування компанії для успіху на динамічному ринку", - сказав він.

Попередні звільнення Microsoft найсильніше вдарили по інженерах-програмістах. Однак у понеділок не вдалося визначити, яких саме робочих місць торкнулися. Станом на червень 2024 року в компанії було близько 228 000 штатних співробітників, 55% з яких працювали в США.

Видання зазначає, що "бум" штучного інтелекту сколихнув ринок праці у сфері технологій, оскільки компанії надають пріоритет робочим місцям, пов'язаним зі ШІ, і використовують цю технологію для економії коштів.

Зокрема, Microsoft та її колеги, включно з Meta, розхвалювали ефективність інструментів кодування з використанням ШІ для прискорення процесу розробки ПЗ. Минулого тижня Salesforce заявила, що внутрішнє використання ШІ дозволило їй наймати менше працівників.