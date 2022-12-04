Топменеджер Банку Франції пішла у відставку через підозру у хабарництві

Як відзначає видання, Гулар підозрюють в отриманні хабарів та зловживанні службовим становищем, а також в ігноруванні конфлікту інтересів. Ініціювала перевірку високопосадовиці група по боротьбі з хабарництвом Anticor, поставивши під сумнів роботу, яку Гулар свого часу виконувала для каліфорнійського аналітичного центру Berggruen Institute.

Гулар визнала, що отримувала 10 тисяч євро на місяць, працюючи як "спеціальний радник" Ради за майбутнє Європи, відгалуження Berggruen, в період з 2013 по 2016 рік. При цьому вона сказала, що її функції передбачали "модерування груп, організацію зустрічей", але її робота не мала "жодного відношення до бізнес-діяльності" засновника групи, німецько-американського мільярдера Ніколаса Берггрюена.

Проте водночас вона була депутатом Європарламенту, і пізніше виявилася фігурантом у розслідуванні ймовірних фальшивих робочих місць серед помічників депутатів Європарламенту від Демократичного руху - невеликої центристської партії, яка підтримує Макрона.

У заяві Банку Франції, яку керівництво надало у відповідь на звинувачення Гулар, йшлося, що вона залишає свій пост одного із заступників керуючого банку 5 грудня. Вони повідомили, що її відставка зумовлена бажанням "повернутися в Міністерство закордонних справ", де Гулар розпочинала свою кар'єру на державній службі.

У 2019 році Berggruen Institute спростував, що Гулар мала "фальшиву роботу", підкресливши, що саме вона організовувала зустрічі в Брюсселі, Парижі та Мадриді. Проте у 2019 році члени Європейського парламенту відхилили її кандидатуру на пост наступного єврокомісара від Франції.