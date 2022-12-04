Топ-менеджер Банка Франции ушла в отставку из-за подозрения во взяточничестве

Как отмечает издание, Гулар подозревается в получении взяток и злоупотреблении служебным положением, а также в игнорировании конфликта интересов. Инициировала проверку чиновницы высшего ранга группа по борьбе со взяточничеством Anticor, поставив под сомнение работу, которую Гулар в свое время выполняла для калифорнийского аналитического центра Berggruen Institute.

Гулар признала, что получала 10 тысяч евро в месяц, работая как "специальный советник" Совета за будущее Европы, ответвление Berggruen, в период с 2013 по 2016 год. При этом она сказала, что ее функции предполагали "модерирование групп, организацию встреч", но ее работа не имела "никакого отношения к бизнес-деятельности" основателя группы, немецко-американского миллиардера Николаса Берггрюэна.

Однако одновременно она была депутатом Европарламента, и позже оказалась фигурантом в расследовании вероятных фальшивых рабочих мест среди помощников депутатов Европарламента от Демократического движения - небольшой центристской партии, поддерживающей Макрона.

В заявлении Банка Франции, которое руководство предоставило в ответ на обвинения Гулар, говорилось, что она покидает свой пост одного из заместителей управляющего банка 5 декабря. Они сообщили, что ее отставка обусловлена желанием "вернуться в Министерство иностранных дел", где Гулар начинала свою карьеру на государственной службе.

В 2019 году Berggruen Institute опроверг, что у Гулар была "фальшивая работа", подчеркнув, что именно она организовывала встречи в Брюсселе, Париже и Мадриде. Тем не менее, в 2019 году члены Европейского парламента отклонили ее кандидатуру на пост следующего еврокомиссара от Франции.