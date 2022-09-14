Топливо дешевеет: как изменились цены на бензин, дизель и автогаз за месяц

Государственная служба статистики зафиксировала снижение цен на топливо в августе 2022 года. Больше всего подешевел автогаз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайте Госстата .

По данным статистического ведомства, в августе по сравнению с июлем 2022 года бензин А-92 подешевел на 1,3% до 48,4 гривен за литр, бензин А-95 на 1,5% до 49,8 гривен за литр, дизельное топливо - на 3,4% до 53,6 гривен за литр.

При этом газ сжиженный для автомобилей подешевел на 18,7% до 27,2 гривен за литр.