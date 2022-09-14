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Топливо дешевеет: как изменились цены на бензин, дизель и автогаз за месяц

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Украина, Среда 14 сентября 2022 12:30
Топливо дешевеет: как изменились цены на бензин, дизель и автогаз за месяц Фото: бензин и дизель в августе подешевели на 2-3%, автогаз на 19% (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Государственная служба статистики зафиксировала снижение цен на топливо в августе 2022 года. Больше всего подешевел автогаз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайте Госстата.

По данным статистического ведомства, в августе по сравнению с июлем 2022 года бензин А-92 подешевел на 1,3% до 48,4 гривен за литр, бензин А-95 на 1,5% до 49,8 гривен за литр, дизельное топливо - на 3,4% до 53,6 гривен за литр.

При этом газ сжиженный для автомобилей подешевел на 18,7% до 27,2 гривен за литр.

Топливо дешевеет: как изменились цены на бензин, дизель и автогаз за месяц

Напомним, Верховная рада 30 августа приняла в первом чтении законопроект о возврате акцизов на бензин, дизель и автогаз. Акцизы на бензин и дизель составят 100 евро за 1000 литров, на автогаз - 52 евро за 1000 литров

Как сообщало РБК-Украина, в сентябре 2022 года подорожания бензина и дизельного топлива в Украине не ожидается. В то же время сохраняется потенциал для снижения цен на автомобильный газ.

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Цены на бензин
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