Паливо дешевшає: як змінилися ціни на бензин, дизель і автогаз за місяць
Державна служба статистики зафіксувала зниження цін на паливо в серпні 2022 року. Найбільше подешевшав автогаз.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайті Держстату.
За даними статистичного відомства, в серпні в порівнянні з липнем 2022 року бензин А-92 подешевшав на 1,3% до 48,4 гривень за літр, бензин А-95 на 1,5% до 49,8 гривень за літр, дизельне паливо - на 3,4% до 53,6 гривень за літр.
При цьому газ скраплений для автомобілів подешевшав на 18,7% до 27,2 гривень за літр.
Нагадаємо, Верховна рада 30 серпня прийняла в першому читанні законопроект про поверненні акцизів на бензин, дизель та автогаз. Акцизи на бензин і дизель складуть 100 євро за 1000 літрів, на автогаз - 52 євро за 1000 літрів
Як повідомляло РБК-Україна, у вересні 2022 року подорожчання бензину і дизельного палива в Україні не очікується. У той же час зберігається потенціал для зниження цін на автомобільний газ.