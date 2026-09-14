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Українські школярі підкорили світову олімпіаду з ШІ та кібербезпеки

15:31 14.09.2026 Пн
3 хв
Юні українські таланти вразили міжнародну спільноту своїми глибокими знаннями у сфері новітніх технологій
aimg Юлія Бойко
Українські школярі підкорили світову олімпіаду з ШІ та кібербезпеки Українські школярі на ICOA 2026 (фото: пресслужба Ajax Systems)
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Українська збірна представила нашу країну на першій Міжнародній олімпіаді з кібербезпеки та штучного інтелекту для школярів (International Cyber Olympiad in AI, ICOA 2026).

Про це пише РБК-Україна з посиланням на партнера української збірної Ajax Systems.

Українська команда здобула чотири нагороди

Змагання проходили в Сіднеї (Австралія) та зібрали 65 учасників із 20 країн світу.

Україну на олімпіаді представили чотири школярі з Києва, Кривого Рогу, Полтавщини та Одеси. Вони пройшли всеукраїнський відбір, після чого готувалися до міжнародних змагань у Київському політехнічному інституті.

Попри високу конкуренцію українська збірна увійшла до трійки найсильніших команд турніру.

Учасники здобули:

  • золоту медаль в основному заліку;
  • дві бронзові медалі в основному заліку;
  • срібну медаль у спеціальному заліку Pioneer Round.

Українські школярі підкорили світову олімпіаду з ШІ та кібербезпекиУкраїнські школярі здобули 4 медалі (фото: пресслужба Ajax Systems)

Що таке ICOA

International Cyber Olympiad in AI - міжнародна олімпіада, присвячена кібербезпеці та штучному інтелекту.

Учасники використовують моделі штучного інтелекту для розв'язання задач із кібербезпеки та досліджують вразливості ШІ-систем, які застосовуються у роботизованих пристроях.

Ajax Systems стала одним із партнерів, які профінансували логістику, проживання та участь у змаганнях.

Підтримка ICOA 2026 стала першим проєктом компанії у сфері кібербезпеки та ШІ для школярів. Ініціатива реалізується у межах освітньої програми Ajax Next, яка підтримує розвиток технічної освіти в Україні.

Українські школярі підкорили світову олімпіаду з ШІ та кібербезпекиОлімпіада ICOA 2026 присвячена кібербезпеці та штучному інтелекту (фото: пресслужба Ajax Systems)

Ajax Systems розширила підтримку олімпіадного руху

Засновник і голова наглядової ради Ajax Systems Олександр Конотопський наголосив на важливості міжнародних змагань для розвитку молодих спеціалістів.

За його словами, міжнародна конкуренція мотивує школярів розвиватися, а участь українських команд допомагає показувати світу досягнення молодих українців.

"Участь у міжнародних олімпіадах є дуже важливою. По-перше, це дає мотивацію гарно вчитися і бути найкращим в Україні. По-друге, конкуренція - це двигун розвитку. І тільки в міжнародній конкуренції можна розвинутися до спеціаліста світового класу. А по-третє, це розвиток бренду "Україна", - підкреслив Олександр Конотопський.

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"У нас багато талановитих молодих людей - показуймо їхні здобутки світу. Тож ми бачимо розвиток олімпіадного руху надзвичайно важливим і пріоритетним для себе проєктом", - додав засновник Ajax Systems.

Як зазначається, у 2026 році компанія розширила програму Ajax Next і підтримала участь 120 українських школярів у 7 олімпіадах і турнірах з математики, фізики, робототехніки, кібербезпеки й штучного інтелекту. Більшість команд повернулися додому з міжнародних змагань із медалями.

Також Ajax Systems профінансувала два математичні табори, в яких взяли участь 180 школярів.

До того ж раніше повідомлялося, що Ajax Systems хоче допомогти КПІ увійти в топ-100 університетів світу.

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