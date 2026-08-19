60 українських студентів поїдуть на CES 2027: Ajax Systems проводить конкурсний відбір

Уже другий рік поспіль міжнародна технологічна компанія Ajax Systems дає змогу талановитій українській молоді відвідати одну з найбільших технологічних виставок у світі - Consumer Electronics Show (CES).

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу компанії.

60 студентів мають шанс відвідати CES у Лас-Вегасі

Як розповіли в Ajax Systems, кількість учасників проєкту збільшили вдвічі, тож відвідати CES 2027 зможуть 60 студентів. Подія відбудеться в січні наступного року в Лас-Вегасі, США.

Відвідати виставку зможуть студенти інженерних спеціальностей з усієї України, які пройдуть відкритий конкурсний відбір. Заявки приймаються по 30 серпня включно.

Під час минулої поїздки студенти ознайомилися з новими продуктами й рішеннями світових виробників, послухали виступи лідерів Siemens, NVIDIA, AMD, Lenovo та інших компаній, а також презентували власні проєкти в Українському павільйоні.

Українські студенти на CES минулого року (фото: пресслужба Ajax Systems)

"Натхнення - найпотужніший драйвер. Найсильніше людей надихає приклад, який вони бачать на власні очі. Саме тому ми хочемо показати новому поколінню українських інженерів найяскравіші технологічні досягнення світу", - зазначив голова наглядової ради Ajax Systems Олександр Конотопський.

Українські студенти на CES минулого року (фото: пресслужба Ajax Systems)

За його словами, компанія прагне розширити уявлення молоді про можливості в інженерії та підвищити рівень її технічних амбіцій.

"Ми хочемо відкрити океан можливостей і встановити планку технічних амбіцій на глобальну висоту. Хочемо, щоб молодь “заразилася” бажанням створювати: винаходила, будувала й вирішувала складні та важливі задачі", - поділився голова наглядової ради Ajax Systems.

Конотопський наголосив, що ініціативу планують розвивати системно та масштабувати.

"Хочемо, щоб "створювати" і "надихати" стали національним рухом. Тому цього року ми знову запускаємо проєкт із поїздкою на CES. І тепер на виставку вирушать 60 найкращих українських студентів. Чекаємо на ваші анкети!" - заявив він.

Українські студенти на CES минулого року (фото: пресслужба Ajax Systems)

Хто може взяти участь у відборі

До участі запрошуються студенти, які:

навчаються на денній формі в українських закладах вищої освіти будь-якої форми власності;

здобувають технічні спеціальності за освітнім рівнем бакалавра або в магістратурі в таких галузях знань: E "Природничі науки, математика та статистика", F "Інформаційні технології", G "Інженерія, виробництво та будівництво");

досягли 18-річного віку;

мають чинний закордонний паспорт;

володіють англійською мовою на рівні не нижче B1 та можуть підтвердити свій рівень;

перебувають і проживають в Україні на момент подання заявки й під час підготовки документів і зобовʼязуються повернутися в Україну після завершення поїздки.

Після прийняття всіх заявок буде сформовано рейтинговий список кандидатів відповідно до визначених критеріїв. Студенти з найвищими результатами отримають запрошення на співбесіди, за підсумками яких буде відібрано 60 учасників для поїздки на CES 2027.

Під час оцінювання братимуться до уваги такі критерії:

академічні результати;

участь у технічних та/або позанавчальних проєктах;

мотиваційний лист.

З деталями відбору можна ознайомитися на сторінці проєкту.

Ajax Systems підтримує українську молодь

Компанія бере на себе всі витрати, пов'язані з участю в заході: логістика, проживання, харчування й оформлення віз.

Проєкт реалізується в рамках програми Ajax Next, яка розвиває інженерну освіту в Україні та підтримує нове покоління винахідників.

Ajax Systems системно підтримує молоді таланти, демонструючи, що технічна освіта відкриває можливості створювати технології майбутнього та впливати на глобальні зміни. Подати заявку можна на сайті Ajax Systems.

Українські студенти на CES минулого року (фото: пресслужба Ajax Systems)

Зазначимо, партнерами проєкту стали Міністерство цифрової трансформації України, Український фонд стартапів, а також провідні заклади вищої освіти: КПІ, КАІ, КНУ, НУ "ЛП", УКУ та НаУКМА, які забезпечують інформаційну підтримку та залучають своїх представників до складу журі для оцінювання анкет.

Українські студенти на CES минулого року (фото: пресслужба Ajax Systems)

Що відомо про Consumer Electronics Show

Consumer Electronics Show (CES) - одна з найбільших технологічних виставок у світі, яка щороку проходить у Лас-Вегасі, США.

Саме тут презентували гру "Тетріс", перші персональні комп’ютери, а згодом - інноваційні рішення у сферах 3D-друку, робототехніки та штучного інтелекту.

Сьогодні CES є платформою, де стартапи та глобальні технологічні компанії визначають вектор майбутнього розвитку галузі.