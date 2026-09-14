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Украинские школьники покорили мировую олимпиаду по ИИ и кибербезопасности

15:31 14.09.2026 Пн
3 мин
Юные украинские таланты поразили международное сообщество своими глубокими знаниями в сфере новейших технологий
aimg Юлия Бойко
Украинские школьники покорили мировую олимпиаду по ИИ и кибербезопасности Украинские школьники на ICOA 2026 (фото: пресс-служба Ajax Systems)
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Украинская сборная представила нашу страну на первой Международной олимпиаде по кибербезопасности и искусственному интеллекту для школьников (International Cyber ​​Olympiad in AI, ICOA 2026).

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на партнера украинской сборной Ajax Systems.

Украинская команда получила четыре награды

Соревнования проходили в Сиднее (Австралия) и собрали 65 участников из 20 стран.

Украину на олимпиаде представили четыре школьника из Киева, Кривого Рога, Полтавщины и Одессы. Они прошли всеукраинский отбор, после чего готовились к международным соревнованиям в Киевском политехническом институте.

Несмотря на высокую конкуренцию, украинская сборная вошла в тройку сильнейших команд турнира.

Участники завоевали

  • золотую медаль в основном зачете;
  • две бронзовые медали в основном зачете;
  • серебряную медаль в специальном зачете Pioneer Round.

Украинские школьники покорили мировую олимпиаду по ИИ и кибербезопасностиУкраинские школьники завоевали 4 медали (фото: пресс-служба Ajax Systems)

Что такое ICOA

International Cyber ​​Olympiad in AI - международная олимпиада, посвященная кибербезопасности и искусственному интеллекту.

Участники используют модели искусственного интеллекта для решения задач по кибербезопасности и исследуют уязвимости ИИ-систем, применяемых в роботизированных устройствах.

Ajax Systems стала одним из партнеров, который профинансировал логистику, проживание и участие в соревнованиях.

Поддержка ICOA 2026 года стала первым проектом компании в сфере кибербезопасности и ИИ для школьников. Инициатива реализуется в рамках образовательной программы Ajax Next, которая поддерживает развитие технического образования в Украине.

Украинские школьники покорили мировую олимпиаду по ИИ и кибербезопасностиОлимпиада ICOA 2026 посвящена кибербезопасности и искусственному интеллекту (фото: пресс-служба Ajax Systems)

Ajax Systems расширила поддержку олимпиадного движения

Основатель и председатель наблюдательного совета Ajax Systems Александр Конотопский отметил важность международных соревнований для развития молодых специалистов.

По его словам, международная конкуренция мотивирует школьников развиваться, а участие украинских команд помогает показывать миру достижения молодых украинцев.

"Участие в международных олимпиадах очень важно. Во-первых, это дает мотивацию хорошо учиться и быть лучшим в Украине. Во-вторых, конкуренция - это двигатель развития. И только в международной конкуренции можно развиться к специалисту мирового класса. А в-третьих, это развитие бренда "Украина", - подчеркнул Александр Конотопский.

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"У нас много талантливых молодых людей - будем показывать их достижения мира. Поэтому мы видим развитие олимпиадного движения чрезвычайно важным и приоритетным для себя проектом", - добавил основатель Ajax Systems.

Как отмечается, в 2026 году компания расширила программу Ajax Next и поддержала участие 120 украинских школьников в 7 олимпиадах и турнирах по математике, физике, робототехнике, кибербезопасности и искусственному интеллекту. Большинство команд вернулись домой с международных соревнований с медалями.

Также Ajax Systems профинансировала два математических лагеря, в которых приняло участие 180 школьников.

К тому же ранее сообщалось, что Ajax Systems хочет помочь КПИ войти в топ-100 университетов мира.

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