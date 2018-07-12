МОН назвало Топ-10 специальностей с наибольшим количеством бюджетных мест

Специальности в медицине и компьютерных науках - среди лидеров по числу государственных заказов в 2018 году

В Министерстве образования и науки (МОН) Украины назвали Топ-10 специальностей, на которые было больше выделено мест государственного бюджета. Об этом говорится на сайте МОН.

Сообщается, что правительство вчера, 11 июля 2018 года, приняло постановление “О государственном заказе на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров, повышение квалификации и переподготовку кадров в 2018 году”.

"Пока официальный текст готовят к публикации, пользуясь проектом можно судить о ряде важных параметров вступительной компании. Например, о специальностях, которым было предоставлено наибольший объем госзаказов на основании полного общего образования, то есть для выпускников 11 классов", - сообщили в МОН.

Больше всего государственных заказов было предоставлено именно этим специальностям:

"Среднее образование” (по всем предметным специальностям) - 7 475 мест; “Медицина” - 4 507; “Компьютерные науки” - 3 216; “Правоведение” - 3 090; “Электроэнергетика, электротехника и электромеханика” - 2 736; “Строительство и гражданская инженерия” - 2 650; “Филология” (все языковые направления) - 2 210; “Отраслевое машиностроение” - 2 025; “Компьютерная инженерия” - 1 951; “Правоохранительная деятельность” - 1 910

Однако обучение не ограничивается только местами государственного бюджета, так как часть мест предоставляется в качестве регионального заказа.

Места данного типа распределяются по всех коммунальных учреждениях высшего образования. Они готовят студентов от младших специалистов до магистров и аспирантов. Региональный заказ также предоставляется техникумам и колледжам, не входящих в состав вузов, и финансируются из местных бюджетов.

Напомним, в Украине стартовала регистрация е-кабинетов, а начиная с 12 июля 2018 абитуриенты имеют возможность подать документы в украинские вузы.