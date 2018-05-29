Топ-менеджеры "Нафтогаза" получат миллионные премии за выигрыш в Стокгольмском арбитраже по транзиту

Основная часть денег будет распределена между Коболевым и Витренко

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" на заседании в апреле принял решение о выплате команде НАК, которая принимала участие в судебном разбирательстве с российским газовым монополистом "Газпромом" по транзитному контракту, бонусов в размере 1% от общей суммы выигрыша. Об этом РБК-Украина сообщил источник, знакомый с ситуацией в компании.

Так, сумма бонусов для команды, состоящей в частности из правления, юристов и финансистов, будет рассчитана от 4,6 млрд долларов, которую Стокгольмский арбитраж решил взыскать с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" за недостаточные объемы транзита, и составит 46 млн долларов.

Как отметил источник, основная часть этих денег будет распределена между главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым и главным коммерческим директором НАК Юрием Витренко.

"Около 75% от этой суммы получат двое людей - Коболев и Витренко, потому что они сделали основной вклад в этом процессе", - сказал источник.

Он добавил, что выплата бонусов зависит от выплаты "Газпромом" суммы, обязанной Стокгольмским арбитражем.

"Пока что часть бонусов не выплачена в связи с тем, что "Газпром" не выплатил... То есть, выплата состоится тогда, когда заплатит "Газпром", - сообщил источник.

При этом он отметил, что поскольку 2 млрд долларов из общей суммы 4,6 млрд долларов считаются выплаченными по результатам двух арбитражных споров между компаниями, то 20 млн долларов бонусов должны быть выплачены сейчас.

"Но 2 млрд долларов считаются выплаченными, поэтому команде, которая занималась этим судом, сейчас должно быть выплачено 20 млн долларов. И еще 26 млн долларов будет выплачено в момент, когда деньги поступят на счета от "Газпрома", - сказал источник, не уточнив, когда именно начнется выплата премии в размере 20 млн долларов.

Напомним, "Газпром" направил апелляцию в суд округа Свеа в Швеции с требованием полностью отменить решение Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом" по транзитному контракту. В "Газпроме" подозревают, что значительная часть арбитражного решения написана не арбитрами, а иным лицом.