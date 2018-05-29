Топ-менеджери "Нафтогазу" отримають мільйонні премії за виграш у Стокгольмському арбітражі по транзиту

Основна частина грошей буде розподілена між Коболєвим і Вітренком

Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" на засіданні в квітні прийняла рішення про виплату команді НАК, яка брала участь у судовому розгляді з російським газовим монополістом "Газпромом" за транзитним контрактом, бонусів у розмірі 1% від загальної суми виграшу. Про це РБК-Україна повідомило джерело, знайоме із ситуацією у компанії.

Так, сума бонусів для команди, що складається зокрема з правління, юристів і фінансистів, буде розрахована від 4,6 млрд доларів, яку Стокгольмський арбітраж вирішив стягнути з "Газпрому" на користь "Нафтогазу" за недостатні обсяги транзиту, і складе 46 млн доларів.

Як зазначило джерело, основна частина цих грошей буде розподілена між главою "Нафтогазу" Андрієм Коболєвим і головним комерційним директором НАК Юрієм Вітренком.

"Близько 75% від цієї суми отримають двоє людей - Коболєв і Вітренко, тому що вони зробили основний внесок у цьому процесі", - сказало джерело.

Воно додало, що виплата бонусів залежить від виплати "Газпромом" суми, зобов'язаною Стокгольмським арбітражем.

"Поки що частина бонусів не виплачена у зв'язку з тим, що" Газпром "не виплатив... Тобто, виплата відбудеться тоді, коли заплатить "Газпром", - повідомило джерело.

При цьому воно зазначило, що оскільки 2 млрд доларів із загальної суми 4,6 млрд доларів вважаються виплаченими за результатами двох арбітражних суперечок між компаніями, то 20 млн доларів бонусів повинні бути виплачені зараз.

"Але 2 млрд доларів вважаються виплаченими, тому команді, яка займалася цим судом, зараз має бути виплачено 20 млн доларів. І ще 26 млн доларів буде виплачено в момент, коли гроші надійдуть на рахунки від "Газпрому", - сказало джерело, не уточнивши, коли саме почнеться виплата премії у розмірі 20 млн доларів.

Нагадаємо, "Газпром" направив апеляцію до суду округу Свеа в Швеції із вимогою повністю скасувати рішення Стокгольмського арбітражу щодо спору з "Нафтогазом" по транзитному контракту. У "Газпромі" підозрюють, що значна частина арбітражного рішення написана не арбітрами, а іншою особою.