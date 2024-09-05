Вимагали хабарі за соцвиплат для військових. Викрито посадовця Міноборони та спільників

Служба безпеки України (СБУ) та Національна поліція викрили корупційну схему, яка стосувалась нарахування соціальних виплат військовим Збройних сил України (ЗСУ). Серед затриманих керівник відділу Департаменту фінансів Міністерства оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Під час комплексних заходів було затримано:

керівника відділу Департаменту фінансів Міноборони;

начальника фінслужби військової частини;

колишнього військовослужбовця.

Згідно з даними слідства, фігуранти налагодили "схему" отримання грошей від бійців ЗСУ, які отримали поранення на передовій. В обмін на хабарі затримані обіцяли важкопораненим військовим безперешкодне нарахування встановлених законом виплат через отриману інвалідність.

Фото: посадовця Міноборони та його спільників викрито на хабарництві (t.me/SBUkr)

Також задокументовано факт отримання хабаря у розмірі більше 300 тисяч гривень.

Усіх трьох було затримано "на гарячому" після передачу одного з траншів.

Що загрожує

Голові відділу Міноборони повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Двом його спільникам кваліфікували ч. 5 ст. 27 та ст. 368 - пособництво у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Фігурантам справи загрожує до 10 років тюрми.