Топ-хаки macOS 27: як прибрати Siri з меню та розвантажити систему

Apple випустила macOS 27 Golden Gate для комп’ютерів Mac з процесорами Apple Silicon. У новій версії розробники зосередилися на стабільності, виправленні помилок і зручнішому керуванні інтерфейсом.

Медіа РБК-Україна з посиланням на Lifehacker виокремило фішки, які розробники Купертіно додали до нової ОС.

Контроль за ефектами Liquid Glass

Ефекти та анімації Liquid Glass з macOS 26 викликали чимало суперечок. У новій версії Apple додала можливість регулювати їхню інтенсивність.

Щоб зробити текст більш читабельним, перейдіть у Системні параметри - Вигляд і за допомогою нового повзунка у розділі Liquid Glass зменшіть візуальні ефекти.

Мобільний жест Pull-to-Refresh на Mac

Фірмовий жест оновлення сторінки потягуванням донизу на iOS тепер працює і на комп'ютерах.

У Safari, Пошті, Календарі, Новинах та Подкастах достатньо зробити свайп двома пальцями вниз (або вгору, якщо вимкнено природне прокручування) на трекпаді, щоб оновити вміст.

Малювання у Нотатках та Freeform

У додатках Freeform та Apple Notes з'явився новий інструмент для малювання. Клацнувши на іконку пера в верхній панелі, ви можете створювати нариси, схеми та малюнки за допомогою миші або трекпада.

Читайте більше: Масштабний апгрейд для Mac: Apple офіційно запустила систему macOS 27

Окремий додаток Siri

Взаємодія з віртуальним асистентом стала зручнішою завдяки повноцінному додатку Siri.

Якщо ви вимкнули голосову активацію, відкриття додатка одразу викликає вікно для введення тексту. Це зручно для швидкого створення таймерів, нагадувань або пошуку відповідей на запитання.

Аналіз екрана через Visual Intelligence

З увімкненим Siri AI ви можете аналізувати будь-яке зображення на моніторі.

Натисніть комбінацію клавіш Command-Shift-6 і виділіть потрібну область екрана. Система дозволить поставити запитання щодо виділеного об'єкта, знайти його аналоги в мережі або зберегти розпізнаний номер телефону до контактів.

Запуск AirPlay у вікні через Terminal

За замовчуванням трансляція AirPlay розгортається на весь екран. Щоб відкривати її у звичайному вікні зі зміною розміру, виконайте у "Терміналі" команду:

sudo mkdir -p /Library/Preferences/FeatureFlags/Domain && sudo defaults write /Library/Preferences/FeatureFlags/Domain/ControlCenter APReceiverInWindow -dict Enabled -bool true

Після цього перезавантажте Mac.

Розумне групування вкладок у Safari

Штучний інтелект у Safari може автоматично впорядковувати схожі вкладки.

Якщо вам не подобається автоматичне групування, перейдіть у Параметри Safari - Вкладки і виберіть пункт Show Related Tabs. Це дозволить отримувати лише підказки та групувати сторінки вручну.

Генерація розширень для Safari через ШІ

За допомогою функції Describe Extension у Safari можна створювати власні розширення для браузера текстовим описом.

Натисніть на кнопку з трьома рисками в адресному рядку, виберіть цей інструмент і напишіть завдання - від автоматичного закриття дублікатів вкладок до зміни стилю вебсторінок.

Видалення Siri з контекстного меню

Якщо вас дратує пункт Ask Siri при кожному клаці правою кнопкою миші, його можна прибрати з контекстного меню за допомогою спеціальної команди в "Терміналі" з наступним перезавантаженням системи:

codes=(soft apwn exit loca lock logo rlgo rcnt rrst rest rsdn shut slep spro syss) args=(-int 0) for code in $codes; do hex=$(printf %s "$code" xxd -p -u) args+=(-int "$((16#$hex))") done defaults write -g NSAppleMenuAllowedItems -array "${args[@]}"

Зручна навігація клавіатурою у верхньому меню

У macOS 27 з'явилася прихована можливість переходити стрілками клавіатури від пунктів меню додатка безпосередньо до іконок у верхній панелі.

Щоб увімкнути цю навігацію, виконайте в "Терміналі" команди:

defaults write -g NSMenuEnableMenuBarAgent -bool true

defaults write -g NSMenuBarUseAgentNavigation -bool true

Після перезавантаження пристрою ви зможете перемикатися між меню додатків та іконками панелі за допомогою стрілок ліворуч і праворуч.