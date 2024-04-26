Топ-генерал США про Abrams в Україні: обговорюємо швидку адаптацію до умов на фронті

Він наголосив, що союзники адаптуються в умовах конфлікту в Україні. І з огляду на характер війни потрібно застосовувати різні системи озброєнь.

"Разом з керівниками інших збройних сил ми обговорюємо те, як можна швидко адаптуватися до умов, які постійно змінюються на полі бою в Україні", - додав Браун.