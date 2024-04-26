Топ-генерал США об Abrams в Украине: обсуждаем быструю адаптацию к условиям на фронте

Соединенные Штаты Америки обсуждают адаптацию использования танков Abrams на поле боя в Украине, поскольку условия там переменчивы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Чарльза Брауна по итогам заседания в формате "Рамштайн".
Он подчеркнул, что союзники адаптируются в условиях конфликта в Украине. И, учитывая характер войны, нужно применять разные системы вооружений.
"Вместе с руководителями других вооруженных сил мы обсуждаем то, как можно быстро адаптироваться к постоянно меняющимся условиям на поле боя в Украине", - добавил Браун.
Напомним, сегодня, 26 апреля, издание Associated Press сообщило, что Украина якобы отводит с линии фронта танки Abrams, которые предоставили США.
Как написали журналисты, использование танков усложняется тем, что россияне активно используют свои беспилотники, поэтому такая техника “всегда на виду”.
При этом вице-председатель Объединенного комитета начальников штабов адмирал Кристофер Грейди пообещал, что США будут работать вместе с Украиной над адаптацией к таким условиям.
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