Топ-генерал США об Abrams в Украине: обсуждаем быструю адаптацию к условиям на фронте

Он подчеркнул, что союзники адаптируются в условиях конфликта в Украине. И, учитывая характер войны, нужно применять разные системы вооружений.

"Вместе с руководителями других вооруженных сил мы обсуждаем то, как можно быстро адаптироваться к постоянно меняющимся условиям на поле боя в Украине", - добавил Браун.