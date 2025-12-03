UA

Топ-детектива НАБУ Магамедрасулова звільнили з-під варти

Фото: Руслан Магамедрасулов ​​(скриншот)
Автор: Іван Носальський, Юлія Акимова

Суд звільнив з-під арешту детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, якого підозрюють у нелегальному бізнесі з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела та Офіс генерального прокурора в Telegram.

За даними співрозмовників РБК-Україна, апеляційний суд повністю скасував запобіжний захід для Магамедрасулова і звільнив його з-під варти.

Роз'яснення Офісу генпрокурора

Як зазначили в Офісі генпрокурора, прокурор під час судового засідання повідомив, що оскільки правоохоронці вже зібрали достатньо доказів і матеріалів, потреба в ізоляції посадовця НАБУ від незаконного впливу, зокрема на свідків, втратила актуальність.

У межах кримінального провадження було допитано основних свідків, зібрано та закріплено докази, а також проведено низку судових експертиз. Тому більш суворі запобіжні заходи вже не потрібні.

"Водночас наголошуємо, що ця зміна не є виправданням підозрюваного, а рішенням, що відповідає закону, принципу пропорційності та фактичному стану розслідування. Досудове розслідування триває", - додали в ОГП.

Нагадаємо, учора, 2 грудня, Печерський районний суд звільнив з-під арешту батька Руслана Магамедрасулова - Сентябра.

 

Справа Магамедрасулових

Нагадаємо, що в липні Служба безпеки України повідомила про підозру детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову у справах, пов'язаних із посяганням на національну безпеку.

За версією слідства, Руслан Магамедрасулов разом зі своїм батьком Сентябром Магамедрасуловим займалися поставками насіння конопель у російський регіон - Дагестан. СБУ публікувала аудіозаписи, на яких, як стверджується, підозрювані обговорюють ці продажі.

Крім того, в СБУ заявляють, що Магамедрасулов підтримував зв'язок із народним депутатом від ОПЗЖ Федором Христенко, якого спецслужба пов'язує з російськими спецорганами.

Голова СБУ Василь Малюк також стверджував, що мати Магамедрасулова підтримувала російського диктатора Володимира Путіна і раділа встановленню контролю російських військ над Вугледаром.

Кілька тижнів тому директор НАБУ Семен Кривонос заявив про те, що Магамедрасулов був одним із детективів, які займалися операцією "Мідас". У її рамках було розкрито корупційну схему, до якої був причетний бізнесмен Тимур Міндіч.

