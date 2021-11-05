Топ-чиновнику времен Януковича отменили приговор: признал вину под давлением

Киевский апелляционный суд отменил приговор бывшему первому замглавы Налоговой службы - начальнику налоговой милиции Андрею Головачу. В декабре 2016 года его приговорили к 5 годам тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда.

Головача задержали в августе 2016 года. По версии следствия, он и другие руководители Министерства доходов и сборов украли из госбюджета 3,1 млрд гривен при помощи возмещения НДС "фиктивным фирмам".

Тогдашний генеральный прокурор Юрий Луценко также сообщил, что при обыске дома экс-налоговика был найден бюст бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Около четырех месяцев Головач находился в СИЗО, пока не согласился пойти на сделку со следствием и выплатить 130 млн гривен компенсации государству. В декабре 2016 года Оболонский райсуд Киева сделку утвердил и назначил ему 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 1 год.

В октябре прошлого года Печерский суд постановил вернуть 130 млн гривен семье Головача, а сам экс-глава налоговой милиции также обжаловал свой приговор.

В середине октября нынешнего года Киевский апелляционный суд эту жалобу удовлетворил, приговор отменил и вернул дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

По мнению коллегии судей в составе Юрий Трясуна, Ивана Мосьондза и Сергея Новова, признание вины со стороны Головача не было добровольным. По его словам, главный военный прокурор Анатолий Матиос давил на него и угрожал, требуя заключить сделку.

"Постановка находящемуся под стражей обвиняемому условия освобождения из-под стражи - подписание соглашения о признании виновности, бесспорно свидетельствует о давлении на последнего", - сказано в вердикте суда.

Также апелляционный суд признал давлением арест имущества родственников Головача.