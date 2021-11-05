Топ-чиновнику часів Януковича скасували вирок: визнав провину під тиском

Київський апеляційний суд скасував вирок колишньому першому заступнику голови Податкової служби - начальнику податкової міліції Андрію Головачу. У грудні 2016 року його засудили до 5 років в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду.

Головача затримали в серпні 2016 року. За версією слідства, він та інші керівники Міністерства доходів і зборів вкрали з держбюджету 3,1 млрд гривень за допомогою відшкодування ПДВ "фіктивним фірмам".

Тодішній генеральний прокурор Юрій Луценко також повідомив, що при обшуку будинку екс-податківця було знайдено бюст колишнього президента України Віктора Януковича.

Близько чотирьох місяців Головач перебував у СІЗО, поки не погодився піти на угоду зі слідством і виплатити 130 млн гривень компенсації державі. У грудні 2016 року Оболонський райсуд Києва угоду затвердив і призначив йому 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном 1 рік.

У жовтні минулого року Печерський суд постановив повернути 130 млн гривень родині Головача, а сам екс-глава податкової міліції також оскаржив свій вирок.

У середині жовтня нинішнього року Київський апеляційний суд цю скаргу задовольнив, вирок скасував і повернув справу на повторний розгляд до суду першої інстанції.

На думку колегії суддів у складі Юрій Трясуна, Івана Мосьондза та Сергія Новова, визнання провини з боку Головача не було добровільним. За його словами, головний військовий прокурор Анатолій Матіос тиснув на нього і погрожував, вимагаючи укласти угоду.

"Постановка обвинуваченому, що перебуває під вартою, умови звільнення з-під варти - підписання угоди про визнання винуватості, безперечно свідчить про тиск на останнього", - сказано у вердикті суду.

Також апеляційний суд визнав тиском арешт майна родичів Головача.