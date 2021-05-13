Топ-чиновникам КГГА объявили подозрения

По данным следствия, в 2017-2019 годах служебные лица Департамента соцполитики заключили ряд договоров на закупку средств личной гигиены по завышенным ценам (надбавка на цену составляет более 106%). В прокуратуре отметили, что бюджету причинен ущерб на сумму более 13,5 млн гривен.

По этому делу прошли обыски в служебных помещениях и по месту жительства служебных лиц департамента КГГА:

заместителя директора Департамента соцполитики,

главного специалиста отдела,

заведующего сектором,

бывшего начальника отдела указанного департамента.

"Сообщено о подозрении трем действующим и четырем бывшим высокопоставленным чиновникам Департамента социальной политики КГГА", - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

Отметим, вчера провели обыски в зданиях КГГА, "Киевавтодора", "Спецжилфонда".