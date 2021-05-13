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Топ-чиновникам КГГА объявили подозрения

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Киев, Четверг 13 мая 2021 10:45
Топ-чиновникам КГГА объявили подозрения Фото: в зданиях КГГА провели обыски (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Правоохранители провели обыски в Департаменте социальной политики Киевской городской государственной администрации. По результатам объявлены подозрения трем действующим и четырем бывшим высокопоставленным чиновникам департамента КГГА.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, в 2017-2019 годах служебные лица Департамента соцполитики заключили ряд договоров на закупку средств личной гигиены по завышенным ценам (надбавка на цену составляет более 106%). В прокуратуре отметили, что бюджету причинен ущерб на сумму более 13,5 млн гривен.

По этому делу прошли обыски в служебных помещениях и по месту жительства служебных лиц департамента КГГА:

  • заместителя директора Департамента соцполитики,
  • главного специалиста отдела,
  • заведующего сектором,
  • бывшего начальника отдела указанного департамента.

"Сообщено о подозрении трем действующим и четырем бывшим высокопоставленным чиновникам Департамента социальной политики КГГА", - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

Отметим, вчера провели обыски в зданиях КГГА, "Киевавтодора", "Спецжилфонда".

Напомним, ГФС разоблачили уклонение от уплаты 9 млн грн налогов при строительстве Подольского мостового перехода.

Кроме того, сотрудники ГФС провели обыски в помещениях коммунальной корпорации "Киевавтодор".

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