Топ-чиновникам КГГА объявили подозрения
Правоохранители провели обыски в Департаменте социальной политики Киевской городской государственной администрации. По результатам объявлены подозрения трем действующим и четырем бывшим высокопоставленным чиновникам департамента КГГА.
По данным следствия, в 2017-2019 годах служебные лица Департамента соцполитики заключили ряд договоров на закупку средств личной гигиены по завышенным ценам (надбавка на цену составляет более 106%). В прокуратуре отметили, что бюджету причинен ущерб на сумму более 13,5 млн гривен.
По этому делу прошли обыски в служебных помещениях и по месту жительства служебных лиц департамента КГГА:
- заместителя директора Департамента соцполитики,
- главного специалиста отдела,
- заведующего сектором,
- бывшего начальника отдела указанного департамента.
"Сообщено о подозрении трем действующим и четырем бывшим высокопоставленным чиновникам Департамента социальной политики КГГА", - сообщает пресс-служба прокуратуры.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.
Отметим, вчера провели обыски в зданиях КГГА, "Киевавтодора", "Спецжилфонда".
Напомним, ГФС разоблачили уклонение от уплаты 9 млн грн налогов при строительстве Подольского мостового перехода.
Кроме того, сотрудники ГФС провели обыски в помещениях коммунальной корпорации "Киевавтодор".