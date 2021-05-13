Топ-посадовцям КМДА оголосили підозри
Правоохоронці провели обшуки в Департаменті соціальної політики Київської міської державної адміністрації. За результатами оголошено підозри трьом чинним та чотирьом колишнім високопосадовцям департаменту КМДА.
За даними слідства, у 2017-2019 роках службові особи Департаменту соцполітики уклали ряд договорів на закупівлю засобів особистої гігієни за завищеними цінами (надбавка на ціну складає понад 106%). У прокуратурі зазначили, що бюджету спричинено збитки на суму понад 13,5 млн гривень.
По цій справі пройшли обшуки у службових приміщеннях та за місцем проживання службових осіб департаменту КМДА:
- заступника директора Департаменту соцполітики,
- головного спеціаліста відділу,
- завідувача сектору,
- колишнього начальника відділу вказаного департаменту.
"Повідомлено про підозру трьом чинним та чотирьом колишнім високопосадовцям Департаменту соціальної політики КМДА", - повідомляє прес-служба прокуратури.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.
Зазначимо, вчора провели обшуки в будівлях КМДА, "Київавтодору", "Спецжитлофонду".
Нагадаємо, ДФС викрила ухилення від сплати 9 млн грн податків при будівництві Подільського мостового переходу.
Крім того, співробітники ДФС провели обшуки в приміщеннях комунальної корпорації "Київавтодор".