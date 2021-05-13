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Топ-посадовцям КМДА оголосили підозри

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Київ, Четвер 13 травня 2021 10:45
Топ-посадовцям КМДА оголосили підозри Фото: у будівлях КМДА провели обшуки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Правоохоронці провели обшуки в Департаменті соціальної політики Київської міської державної адміністрації. За результатами оголошено підозри трьом чинним та чотирьом колишнім високопосадовцям департаменту КМДА.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, у 2017-2019 роках службові особи Департаменту соцполітики уклали ряд договорів на закупівлю засобів особистої гігієни за завищеними цінами (надбавка на ціну складає понад 106%). У прокуратурі зазначили, що бюджету спричинено збитки на суму понад 13,5 млн гривень.

По цій справі пройшли обшуки у службових приміщеннях та за місцем проживання службових осіб департаменту КМДА:

  • заступника директора Департаменту соцполітики,
  • головного спеціаліста відділу,
  • завідувача сектору,
  • колишнього начальника відділу вказаного департаменту.

"Повідомлено про підозру трьом чинним та чотирьом колишнім високопосадовцям Департаменту соціальної політики КМДА", - повідомляє прес-служба прокуратури.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Зазначимо, вчора провели обшуки в будівлях КМДА, "Київавтодору", "Спецжитлофонду".

Нагадаємо, ДФС викрила ухилення від сплати 9 млн грн податків при будівництві Подільського мостового переходу.

Крім того, співробітники ДФС провели обшуки в приміщеннях комунальної корпорації "Київавтодор".

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