Топ-чиновник одного из министерств незаконно передал секретные документы

Служба безопасности Украины зафиксировала факт незаконной передачи секретных документов чиновников одного из министерств Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что документы касаются национальных интересов на юге и востоке Украины.

"В рамках уголовного производства правоохранители установили, что чиновник, государственный служащий категории "А", скопировал и переслал по электронной почте, пока неустановленным лицам, тайный документ. Он касается комплекса мероприятий Министерства обороны Украины, пограничных, правоохранительных и других органов государственной власти по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе. Своими действиями чиновник нанес ущерб суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности и государственной безопасности Украины", - сообщили в СБУ.

Во время обыска по месту жительства госслужащего были изъяты мобильный телефон и электронный планшет, в которых был обнаружен отправленный тайный документ и другие служебные документы с грифом "Для служебного пользования".

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