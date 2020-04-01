ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Агент ФСБ пытался проникнуть в боевую бригаду ВСУ

Новости » Происшествия     01.04.2020 - 15:59
Агент ФСБ пытался проникнуть в боевую бригаду ВСУ
Иллюстративное фото (ssu.gov.ua)

Россиянин более года находился в Украине как беженец

Военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила агента спецслужб России при попытке проникнуть в одну из боевых бригад Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что гражданин России в 2018 году, находясь под стражей, был завербован сотрудниками Федеральной службы безопасности России. Его заданием было устроиться на военную службу в украинскую армию, для чего он, в обход пунктам пропуска, пересек границу Украины и легализовался как беженец.

Как отметили в СБУ, шпион в течение года изучал обстановку вокруг военных частей, привлеченных к боевым задачам в составе Объединенных сил. В 2019 году он подал документы, часть из которых была поддельной, для принятия на военную службу в боевую бригаду Сухопутных войск ВСУ. При этом россиянин ссылался на якобы преследования со стороны РФ.

"Контрразведчики спецслужбы пресекли проведение разведывательной деятельности спецслужб РФ в рядах Вооруженных Сил Украины, в отношении иностранца приняты меры пресечения", - сообщили в СБУ.

За совершение иностранцем или лицом без гражданства преступления по ч. 1 ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины, предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет. За совершение лицом преступления по ч. 1 ст. 330 (передача или собирание сведений, составляющих служебную информацию, собранную в процессе оперативно-розыскной, контрразведывательной деятельности, в сфере обороны страны) УК, предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее РБК-Украина писало, что ФСБ пыталась завербовать высокопоставленного офицера ВМС Украины. Военный имел доступ к секретной информации особо-важного характера в сфере обороны.

Также РБК-Украина сообщало, что СБУ раскрыла два факта вербовки украинцев со стороны боевиков так называемых "ЛДНР".

ФСБ закрыла выезд из Крыма на материковую Украину СБУ проводит обыски в мэрии Запорожья
Новости Украины Служба безопасности УкраиныФСБшпион
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь