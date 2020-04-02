ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Топ-чиновник одного из министерств незаконно передал секретные документы

Новости » Происшествия     02.04.2020 - 13:55
Топ-чиновник одного из министерств незаконно передал секретные документы
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Документы касаются национальных интересов

Служба безопасности Украины зафиксировала факт незаконной передачи секретных документов чиновников одного из министерств Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что документы касаются национальных интересов на юге и востоке Украины.

"В рамках уголовного производства правоохранители установили, что чиновник, государственный служащий категории "А", скопировал и переслал по электронной почте, пока неустановленным лицам, тайный документ. Он касается комплекса мероприятий Министерства обороны Украины, пограничных, правоохранительных и других органов государственной власти по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе. Своими действиями чиновник нанес ущерб суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности и государственной безопасности Украины", - сообщили в СБУ.

Во время обыска по месту жительства госслужащего были изъяты мобильный телефон и электронный планшет, в которых был обнаружен отправленный тайный документ и другие служебные документы с грифом "Для служебного пользования".

Ранее РБК-Украина писало, что военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила агента спецслужб России при попытке проникнуть в одну из боевых бригад Вооруженных сил Украины.

Ранее РБК-Украина писало, что ФСБ пыталась завербовать высокопоставленного офицера ВМС Украины. Военный имел доступ к секретной информации особо-важного характера в сфере обороны.

СБУ провела обыски в клинике Eurolab из-за сокрытия случаев COVID-19        СБУ открыла дело по факту незаконного прослушивания брата Ермака
Новости Украины Служба безопасности Украинышпионажминистерство
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь