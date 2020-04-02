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Топ-чиновник одного з міністерств незаконно передав секретні документи

Новини » Надзвичайні події     02.04.2020 - 13:55
Топ-чиновник одного з міністерств незаконно передав секретні документи
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Документи стосуються національних інтересів

Служба безпеки України зафіксувала факт незаконної передачі секретних документів чиновників одного з міністерств України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що документи стосуються національних інтересів на півдні і сході України.

"В рамках кримінального провадження правоохоронці встановили, що чиновник, державний службовець категорії "А", скопіював і переслав по електронній пошті, поки невстановленим особам, таємний документ. Він стосується комплексу заходів Міністерства оборони України, прикордонних, правоохоронних та інших органів державної влади щодо захисту національних інтересів на півдні і сході України, в Чорному і Азовському морях та Керченській протоці. Своїми діями посадовець завдав шкоди суверенітету, територіальної цілісності, обороноздатності та державної безпеки України", - повідомили в СБУ.

Під час обшуку за місцем проживання держслужбовця було вилучено мобільний телефон та електронна планшет, у яких був виявлений відправлений таємний документ і інші службові документи з грифом "Для службового користування".

Раніше РБК-Україна писало, що військова контррозвідка Служби безпеки України викрила агента спецслужб Росії при спробі проникнути в одну з бойових бригад Збройних сил України.

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