Топ-чемпіонат отримав додаткове місце в Лізі чемпіонів: як це сталося

"Джмелі" напередодні мінімально здолали ПСЖ на домашній арені. Єдиний м'яч у складі німецького гранда оформив нападник Фюллькруг. Перемога разом із попередніми досягненнями представників Бундесліги на європейській арені забезпечили Німеччині збільшення квоти.

Перша п'ятірка команд Бундесліги за підсумками сезону потрапить до головного єврокубка на наступний змагальний рік. Можливість отримати додаткове місце в Лізі чемпіонів з'явилася після реформи турнірів під егідою УЄФА. Їх зарезервували для двох лідерів таблиці коефіцієнтів за сезон.

Чемпіонат Німеччини став другим після італійської Серії А володарем додаткової путівки до Ліги чемпіонів. У наступному сезоні Бундеслігу в головному євротурніру представлятимуть леверкузенський "Байєр", мюнхенська "Баварія", "Штутгарт", РБ "Лейпциг" і власне "Боруссія" Д.

Німеччина в Лізі чемпіонів

Німецькі клуби виступають в турнірі з дебютного розіграшу в сезоні 1955/56. Першим представником ФРН у турнірі став "Рот-Вайсс" із Ессена.

До фіналу з німецьких команд першим дістався франкфуртський "Айнтрахт". У сезоні 1959/60 "орли" поступилися у фіналі мадридському "Реалу" (3:7). Першим переможцем від Німеччини стала "Баварія" у сезоні 1973/74. Загалом тамтешні колективи 18 разів грали у фіналах.

"Баварія" входить до переліку найтитулованіших клубів Ліги чемпіонів. Мюнхенці 6 разів брали трофей. По одному кубку завоювали "Гамбург" і "Боруссія" Д.