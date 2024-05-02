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Топ-чемпионат получил дополнительное место в Лиге чемпионов: как это произошло

Фото: "Джмели" помогли себе и конкурентам в немецком первенстве (twitter.com/BlackYellow)
Автор: Антон Федорцив

Немецкая Бундеслига отправит в Лигу чемпионов 2024/25 сразу пять коллективов вместо привычных четырех команд. Решающей для этого достижения стала победа дортмундской "Боруссии" в первом полуфинале Лиги чемпионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

"Джмели" накануне минимально одолели ПСЖ на домашней арене. Единственный мяч в составе немецкого гранда оформил нападающий Фюллькруг. Победа вместе с предыдущими достижениями представителей Бундеслиги на европейской арене обеспечила Германии увеличение квоты.

Первая пятерка команд Бундеслиги по итогам сезона попадет в главный еврокубок на следующий соревновательный год. Возможность получить дополнительное место в Лиге чемпионов появилась после реформы турниров под эгидой УЕФА. Их зарезервировали для двух лидеров таблицы коэффициентов в сезоне.

Чемпионат Германии стал вторым после итальянской Серии А обладателем дополнительной путевки в Лигу чемпионов. В следующем сезоне Бундеслигу в главном евротурнире будут представлять леверкузенский "Байер", мюнхенская "Бавария", "Штутгарт", РБ "Лейпциг" и собственно "Боруссия" Д.

Германия в Лиге чемпионов

Немецкие клубы выступают в турнире с дебютного розыгрыша в сезоне 1955/56. Первым представителем ФРГ в турнире стал "Рот-Вайсс" из Эссена.

В финал из немецких команд первым добрался франкфуртский "Айнтрахт". В сезоне 1959/60 "орлы" уступили в финале мадридскому "Реалу" (3:7). Первым победителем от Германии стала "Бавария" в сезоне 1973/74. В целом, тамошние коллективы 18 раз играли в финалах.

"Бавария" входит в перечень самых титулованных клубов Лиги чемпионов. Мюнхенцы 6 раз брали трофей. По одному кубку завоевали "Гамбург" и "Боруссия" Д.

К слову, ранее разобрали новый формат Лиги чемпионов и других еврокубков.

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