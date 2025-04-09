Топ-7 помилок, які можуть зіпсувати Великдень: як не отруїтись за святковим столом

Чому великодні страви можуть бути небезпечними

В обласному центрі контролю та профілактики хвороб нагадали, що в цілому свято Великодня, це час:

родинних застіль;

смачних страв;

великої кількості смаколиків.

Водночас деякі страви готуються до Великодня заздалегідь, тому вимагають правильного зберігання. Крім того, на кухні необхідно завжди дотримуватись правил безпечного приготування їжі.

"Щоб святкування не обернулося проблемами зі здоров'ям, варто дотримуватись простих правил безпеки", - нагадали українцям і пояснили, про що саме йдеться.

Купувати продукти необхідно завжди якісні

Перш за все громадянам порадили купувати якісні продукти.

Так, обирати яйця, м'ясо та молочні вироби потрібно тільки:

у перевірених магазинах;

на ринках із санітарним контролем.

Зберігати продукти потрібно у правильних умовах

Для того, щоб харчові продукти не становили загрози для здоров'я, їх потрібно правильно зберігати.

Не варто надовго залишати без холодильника:

ковбаси;

сир;

майонезні салати;

інші продукти, що псуються.

"Температура зберігання має бути +2…+6°C", - уточнили експерти центру контролю та профілактики хвороб.

Не можна забувати мити руки

Інколи для того, щоб вберегти здоров'я, достатньо просто не забувати про чистоту рук.

Так, завжди мити руки радять:

перед приготуванням їжі;

після контакту з сирими продуктами;

перед вживанням їжі.

Готувати страви потрібно належним чином

"Готуйте безпечно", - наголосили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Уточнюється, що термічно обробляти належним чином потрібно:

м'ясо;

рибу;

яйця.

"Не вживайте їх у сирому вигляді", - додали в установі.

Великодні яйця вимагають особливої уваги

"Обережно з пасхальними яйцями. Якщо фарбуєте яйця, використовуйте харчові барвники", - порадили громадянам.

Крім того, не радять їсти ті яйця, які:

довго пролежали на столі;

мають тріщини у шкаралупі.

Несвіжі страви краще не вживати

Під час великодніх свят українцям рекомендують пильно слідкувати за свіжістю страв.

"Якщо салат або інша страва вже кілька годин стоїть на столі - краще не ризикувати", - пояснили спеціалісти.

Їсти під час свята потрібно "з розумом"

Насамкінець в обласному центрі контролю та профілактики хвороб порадили не переїдати.

"Великдень - це не марафон із поїдання всього й одразу. Переїдання та змішування важкої їжі можуть спричинити проблеми з травленням", - пояснили громадянам.

Зазначається, що дотримуючись таких простих правил, можна:

зберегти своє здоров'я;

насолодитися святами без неприємних наслідків.

Поради обласного центру контролю та профілактики хвороб (скриншот: facebook.com/ifolc)