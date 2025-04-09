Топ-7 помилок, які можуть зіпсувати Великдень: як не отруїтись за святковим столом

Великдень - особливе для багатьох українців свято, що традиційно супроводжується родинними застіллями. Проте інколи святкові страви можуть приховувати небезпеку і стати причиною проблем зі здоров'ям.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб у Facebook.
В обласному центрі контролю та профілактики хвороб нагадали, що в цілому свято Великодня, це час:
Водночас деякі страви готуються до Великодня заздалегідь, тому вимагають правильного зберігання. Крім того, на кухні необхідно завжди дотримуватись правил безпечного приготування їжі.
"Щоб святкування не обернулося проблемами зі здоров'ям, варто дотримуватись простих правил безпеки", - нагадали українцям і пояснили, про що саме йдеться.
Перш за все громадянам порадили купувати якісні продукти.
Так, обирати яйця, м'ясо та молочні вироби потрібно тільки:
Для того, щоб харчові продукти не становили загрози для здоров'я, їх потрібно правильно зберігати.
Не варто надовго залишати без холодильника:
"Температура зберігання має бути +2…+6°C", - уточнили експерти центру контролю та профілактики хвороб.
Інколи для того, щоб вберегти здоров'я, достатньо просто не забувати про чистоту рук.
Так, завжди мити руки радять:
"Готуйте безпечно", - наголосили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Уточнюється, що термічно обробляти належним чином потрібно:
"Не вживайте їх у сирому вигляді", - додали в установі.
"Обережно з пасхальними яйцями. Якщо фарбуєте яйця, використовуйте харчові барвники", - порадили громадянам.
Крім того, не радять їсти ті яйця, які:
Під час великодніх свят українцям рекомендують пильно слідкувати за свіжістю страв.
"Якщо салат або інша страва вже кілька годин стоїть на столі - краще не ризикувати", - пояснили спеціалісти.
Насамкінець в обласному центрі контролю та профілактики хвороб порадили не переїдати.
"Великдень - це не марафон із поїдання всього й одразу. Переїдання та змішування важкої їжі можуть спричинити проблеми з травленням", - пояснили громадянам.
Зазначається, що дотримуючись таких простих правил, можна:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим православний Великдень відрізняється від католицького.
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